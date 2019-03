El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) detalló hoy, domingo, que el día permanecerá soleado con aguaceros de aislados a dispersos sobre el este de la isla, pero no serán lo suficientemente significativos como para aliviar las condiciones atípicamente secas que se han reportado durante los últimos meses.

El meteorólogo David Sánchez, del SNM adelantó que, en general, “gran parte del día se mantendrá seco”.

De igual forma, el resto de la semana se mantendrá seca, pero Sánchez adelantó que el lunes aumentará la humedad para la región, por lo que se esperan aguaceros sobre la isla.

“No se espera que los aguaceros alivien las condiciones secas. El lunes y martes se puede ver un aumento en la humedad, pero por lo menos durante los próximos días no se observa la lluvia necesaria”, añadió Sánchez.

Para la noche, por su parte, los cielos se mantendrán despejados con una probabilidad de precipitación muy baja.

A pesar del tiempo estable, que se espera durante todo el día, los vientos soplarán fuerte en la costa noroeste, norte y sur de Puerto Rico.

“Se esperan vientos sostenidos de más de 20 millas por hora”, reza el informe del SNM.

Asimismo, se esperan mares picados con olas de hasta 6 pies en las aguas del Atlántico.

Las condiciones marítimas peligrosas provocaron que la agencia meteorológica emitiera un aviso de riesgo moderado de corrientes de resaca para las costas del norte, sureste y sur del país. Los mares picados con un riesgo alto de corrientes de resaca se extenderán hasta mañana, lunes.

Sánchez advirtió que los operadores de pequeñas embarcaciones deberán ejercer precaución.

Los embalses siguen disminuyendo

Así las cosas, los niveles en los embalses continúan disminuyendo, según el informe del monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarilla (AAA).

La lectura diaria publicada en el portal cibernético de la corporación pública mostró que el embalse de Guajataca se encuentra con una altura de 188.06 metros. Esto representa una diferencia de 0.03 metros en comparación con la última lectura de la AAA.

“Los modelos ponen actividad de lluvia sobre el embalse de Guajataca, pero la actividad más fuerte debe permanecer más al oeste del embalse”, comunicó Sánchez.

El embalse de Guajataca, específicamente, se encuentra en un ajuste operación ante el nivel bajo que sufre. Mientras, la AAA monitorea varios embalses, entre estos la represa de Cidra y Toa Vaca.