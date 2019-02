¡No guarde la sombrilla!

Pese a que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que hoy, miércoles, los cielos se mantendrán soleados, un sistema fuerte de alta presión inducirá aguaceros aislados con condiciones marítimas peligrosas en Puerto Rico.

“Se esperan condiciones mayormente estables a través de toda la isla. Vamos a tener la presencia de humedad en los niveles bajos de la atmósfera que están siendo arrastrados por los vientos alisios que provocarán aguaceros de corta duración”, manifestó la meteoróloga del SNM, Lee Ann Inglés.

La máxima se mantendrá en los 81 grados Fahrenheit y la probabilidad de precipitación será de un 10%.

Por su parte, el viento soplará del este noroeste de 14 a 20 millas por horas. Estas condiciones ventosas se mantendrá durante el resto del día.

“Los aguaceros se van a estar desarrollando en la mitad este de la isla y en la tarde en el área oeste de la isla. Tenemos un sistema de alta presión que está dominando la zona. Un patrón típico de la temporada. No se espera que estos aguaceros sean significativos para aliviar el patrón de sequía”, añadió la meteoróloga.

Por la noche, se extenderán las lluvias aisladas con cielos nublados. La mínima estará alrededor de 69 grados Fahrenheit. El viento soplará del este de 13 a 15 mph.

Un riesgo moderado de corrientes marinas sigue vigente a través de la mayoría de las playas del norte de la isla. El oleaje en el Atlántico se mantendrá de cuatro a siete pies mientras en el Caribe de cuatro a ocho pies.