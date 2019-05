El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó hoy, jueves, que durante la tarde se esperan aguaceros de numerosos a dispersos a través del interior y noroeste de Puerto Rico con riesgo de bajo a moderado de corrientes marinas para las playas locales.

Thursday Afternoon: Numerous to scattered showers are expected across the interior and northwestern Puerto Rico.

“Hoy se espera aguaceros en el este de Puerto Rico en horas de la mañana y en horas de la tarde se esperan aguaceros en el noroeste, zona metropolitana e interior de la isla. Con estos aguaceros, no se descarta acumulación de agua en zonas de poco drenaje. Las condiciones marítimas están bastante bien”, advirtió la meteoróloga Lee Ann Inglés del SNM.

Así que, por el momento, el día permanecerá parcialmente nublado con duchas aisladas. Las temperaturas estarán en los altos 89 grados Fahrenheit y los bajos 74 grados. Los vientos soplarán del este a sureste de 5 a 15 millas por hora. La probabilidad de lluvia estará en 20%.

Por otro lado, durante la noche, estará parcialmente nublado con lluvias aisladas. Las temperaturas se mantendrán entre los 74 grados Fahrenheit y 66 grados. Los vientos soplarán del sudeste de hasta 10 millas por hora.

Inglés, además, recordó que una onda tropical en combinación con los efectos de una vaguada acercándose en el oeste del Atlántico aumentará durante el fin de semana la probabilidad de aguaceros. Por lo tanto, en toda la zona desde el viernes hasta el fin de semana las condiciones del tiempo estarán inestables.

“La onda siguen persistente, y estará pasando hacia el sur de la región y se va a combinar con una vaguada que se están acercando en el oeste del Atlántico que aumentará los aguaceros”, añadió la meteoróloga.

Las lluvias que se registraron ayer beneficiaron al embalse de Guajataca y Toa Vaca, los cuales registraron un aumento en su nivel de altura de 0.06 metros y 0.05, respectivamente, según el informe diario de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillados (AAA).

Por lo que, el embalse de Guajataca se mantiene con un nivel de ajustes operacionales a una altura de 188.2o metros y Toa Vaca se mantienen en el nivel de observación con 146. 48 metros