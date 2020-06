El embalse Carraízo entró este martes en la categoría de ajustes operacionales luego de haber descendido 10 centímetros en un día, por lo que su nivel ahora es de 38.48 metros de agua, a merced de entrar en un racionamiento.

Además de la falta de lluvia, la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, adjudicó la disminución del embalse a que por los pasados días se ha disparado el consumo por parte de los abonados. De acuerdo con la funcionaria, esto podría explicar el descenso de entre 7 a 10 centímetros diarios desde hace más de una semana.

La ingeniera estableció que el próximo paso para atender el bajo nivel de Carraízo será una interrupción en el servicio de agua, pero la corporación pública aún no tiene fecha para ello.

“Vamos a continuar con los mismos ajustes. Hoy tenemos una reunión con el Servicio Nacional de Meteorología y vamos a ver cuáles son las proyecciones (en lluvia) para las próximas semanas. Con relación al pronóstico veremos cuál ajuste, si alguno, se aplicará”, señaló Pagán Crespo en entrevista con El Nuevo Día.

Añadió que no ofrece una fecha para un inicio del racionamiento porque “necesito un pronóstico del tiempo a corto plazo”.

“Bueno, si el pronóstico (de falta de lluvias) se prolonga por varias semanas estaríamos observando el comportamiento del lago. Si el consumo continúa de la manera en que está el próximo paso sería un plan de interrupción del servicio”, advirtió.

No obstante, los abonados que se suplen del embalse Carraízo no son los únicos que verían un cambio en el servicio de agua, sino también aquellos que se suplen de las plantas de distribución que sirven a municipios del área este de la isla.

“Estamos en observación con la planta de Juncos Urbana y la planta de filtros de Humacao, así como la Guzmán Arriba, que ubica en El Yunque. Tampoco te puedo decir que sí o que no (a un posible racionamiento), debido al cambio abrupto en los ríos”, acotó la funcionaria.

Insistió en que todos los días están evaluando el comportamiento de los ríos y sus caudales para poder tomar decisiones acerca del servicio.

“Como te he estado explicando anteriormente, el cambio en los ríos es más abrupto. Hemos podido sostener nuestra operación normal, pero pudiera pasarnos como el Yunque la semana pasada que de un día para otro el cambio fue tan radical que no pudimos sostener nuestra operación normal, y tuvimos que interrumpir el servicio. Solo te puedo decir que son nuestras plantas de mayor observación y que inmediatamente veamos un cambio abrupto que no nos permita mantener nuestra operación normal lo vamos a estar informando”, expresó Pagán Crespo.