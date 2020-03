La mayoría de los 13 casos positivos de coronavirus detectados en el Hospital de Veteranos en San Juan han sido enviados a recibir tratamiento en sus propias casas, pero no se sabe qué medidas especiales se están tomando para proteger a los familiares o cuidadores de estos pacientes, dijo hoy Jorge Pedroza, presidente del Concilio de Puerto Rico de la organización Veteranos de Vietnam de América (VVA, por sus siglas en inglés).

Pedroza dijo a El Nuevo Día que, como líder de una organización de excombatientes, Veteranos le informa de la cantidad de contagiados y de qué hace con ellos. Sostuvo que se quedó “en shock” cuando supo que, de los once casos que había hasta ayer, domingo, solo uno estaba hospitalizado.

“No puedo taparlo. Ellos me dicen que los mandan a cuidado en la casa. Me quedé en shock cuando supe eso. De los once que había ayer, había uno hospitalizado. Los otros diez los habían mandado a recibir cuidados en su casa. Si eso es así, ¿qué pasa con los familiares? Esa es la pregunta que no me han contestado. No sé si a esos familiares les está dando seguimiento Veteranos o (el Departamento de) Salud de Puerto Rico”, dijo Pedroza.

El procurador del Veterano de Puerto Rico, Agustín Montañez, confirmó que la mayoría de los veteranos enfermos con coronavirus están en sus casas. En su caso, dijo que Veteranos le informó el viernes de que de los siete casos había ese día, seis estaban en sus casas.

Desde la semana pasada, El Nuevo Día ha estado tratando de obtener respuestas del Hospital de Veteranos sobre sus casos por coronavirus. Se enviaron incluso preguntas por escrito, como solicitó el portavoz de la institución, Rafael Contreras, pero no se recibió siquiera un acuse de recibo. Esta mañana, Contreras pidió que se le repitiera el correo electrónico con las pregunta, pero no ha respondido.

A la comunidad médica y científica le ha llamado la atención que de los 31 casos positivos de coronavirus que hay hoy en Puerto Rico, 13, o el 42%, son solo en el Hospital de Veteranos, que atiende a un pequeño segmento de la población. La Administración de Veteranos tiene registrados en Puerto Rico 76,000 exmilitares que reciben algún servicio o pensión, mientras se estima que hay 35,000 más que no están registrados, dijo el procurador Montañez. El hospital también atiende veteranos de Islas Vírgenes.

En cuanto al cuidado en la casa, es sabido que el coronavirus en la mayoría de los casos no tiene siquiera síntomas y que para personas que no tengan otras complicacionesde salud generalmente está condición puede pasar como si fuera básicamente como un resfriado fuerte y no les recomienda hospitalización. Pero aun así se les ordena unas estrictas medidas de aislamiento para evitar que se propague el virus.

En este momento, no se sabe qué medidas está tomando el Hospital de Veteranos para evitar que las infecciones detectadas en su hospital continúen propagando el virus. La semana pasada, el Departamento de Salud de Puerto Rico informó de sus gestiones rastreando los contactos de los infectados, pero no mencionó nada en relación a los casos de Veteranos.