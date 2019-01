El Tribunal de Distrito de Puerto Rico y las agencias federales de seguridad en la isla continuarán sus operaciones, aunque sus empleados tendrán que esperar para cobrar si el cierre del gobierno de Estados Unidos pasa de enero.

El juez presidente del tribunal federal en la isla, Gustavo Gelpí, indicó que, tras una reunión pasada con Secretaría, la Oficina de Probatoria y los otros jueces, se determinó que no se enviará a ningún empleado a la casa porque todos hacen falta para que sigan viéndose los casos.

Dijo que por el momento tienen asegurados los fondos para pagar las dos quincenas de enero.

“La intención es que todos sigan reportándose al trabajo, aunque en cierto momento no le llegara un cheque durante el cierre, pero en el pasado les ha llegado retroactivo”, sostuvo Gelpí, quien se reunirá la próxima semana de nuevo “para monitorear la situación”.

“La semana que viene, en la que cae la próxima quincena, nos volveremos a reunir para reexaminar la situación”, agregó. “Veremos cómo está la situación en las agencias. Hasta ahora todos están comprometidos. Lo estamos tomando semana a semana”.

Informó que el Tribunal de Distrito en la isla tiene 117 empleados, incluyendo los jueces, mientras que la corte federal de quiebra cuenta con 54. Secretaría tiene 82 empleados, mientras que las oficinas de los jueces tienen 35. La oficina de probatoria cuenta con 111 trabajadores.

Gelpí destacó que por la experiencia de cierres pasados los tribunales cuentan con planes de contingencia, por lo que han suspendido cualquier actividad que no sea escencial para la operación del tribunal.

A nivel de todo Estados Unidos, la Administración federal de Tribunales ha dejado en mano de cada corte las medidas a tomar.

A su vez, Gelpí dijo que las decisiones se están tomando “caso a caso… cada juez puede determinar”, hasta que el Circuito de Apelaciones de Boston - bajo el cual está el Distrito de Puerto Rico o la Administración de Tribunales emita otras instrucciones.

Algunos casos civiles, en los que participa el Departamento de Justicia de Estados Unidos se han detenido, a petición de los abogados de esa agencia.

“Los casos criminales, en particular, se tienen que ver. Son personas detenidas y con derecho a juicio rápido. Y se verán los casos civiles que, por su naturaleza, no se pueden detener. Los que tienen al gobierno como parte, se pueden detener. No son un por ciento muy alto. Yo suspendí la vista de la Reforma de la Policía del día 17 (de enero), pues no puedo pedir a un abogado que venga a Puerto Rico siete y ocho días pagándose el viaje y el hotel”, abundó Gelpí.

No obstante, ayer la defensa de Alexis Candelario Santana, quien se expone a la pena de muerte, pidió atrasar el juicio porque ha tenido dificultades en al procesar el pago por servicios del gobierno federal.

Mientras, destacó que la Oficina del Defensor Público continuará “representando a sus clientes, así reciban los fondos o no. Por lo menos este mes lo tienen cubierto”.

“Después se tomarían medidas de austeridad. En el pasado, otros tribunales lo que han hecho es que abrían cuatro de los cinco días de la semana o hasta las 3:00 de la tarde”, agregó.

Asimismo, señaló que el movimiento de los acusados que están sumariados no se detendrá, al igual que el transporte de los que llegan y se van desde Puerto Rico a otras prisiones en Estados Unidos.

Mientras, en el sector de seguridad federal, los oficiales del FBI, DEA, ICE y CBP tendrán que trabajar aunque no cobren después de enero.

Pero oficiales de la Guardia Costera y TSA en los aeropuertos ya están trabajando sin recibir su salario.

“La mayoría de los empleados del Departamento de Justicia y de las agencias de seguridad nacional son ‘exceptuados’. Eso significa que signe trabajando normalmente, pero con funciones limitadas. Luego de que se acabe el dinero, la mayoría sigue trabajando sin paga”, explicó David Giamellaro, presidente de la Asociación de Jefes de Agencias de la Rama Ejecutiva Federal de Puerto Rico.