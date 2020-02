Un grupo de empleados del Departamento de Hacienda denunciaron hoy, miércoles, que el secretario del ente gubernamental, Francisco Parés, aún no le ha mostrado la inspección realizada a la estructura luego de los temblores que sacudieron la isla el pasado enero.

Jessica Otero, presidenta de la local 2373 de la unión Auto Workers, que representa a los empleados de la agencia, denunció que el edificio central tiene grietas, por lo que temen por su seguridad y la de los visitantes.

“Le pedimos al secretario de Hacienda y a sus ayudantes que nos mostrarán la certificación de la inspección realizada por un ingeniero al edificio y al estacionamiento que evidenciara que ninguna de las estructuras había sufrido daños por los temblores y que están aptos para recibir a los empleados y a los ciudadanos que día a día vienen aquí, pero al día de hoy no la han mostrado y en su efecto enviaron una comunicación diciendo que el edificio está apto, pero ¿qué seguridad tenemos nosotros de que eso es así?”, manifestó Otero.

Fotos de la estructura afectada. (Suministrada)

Señaló, además, que existe preocupación por la seguridad del edificio Intendente Ramírez y del estacionamiento, que muestras grietas, debido a que el flujo de personas aumentará próximamente por la radicación de la planilla sobre ingresos.

“La época de las planillas ya comenzó, en los pasados días Hacienda anunció que el periodo de radicación ya está disponible lo que aumenta significativamente la cantidad de personas que visitan el edificio y que hacen uso del estacionamiento, ambos con grietas y que entendemos nosotros no es seguro. Esta situación no se limita a este edificio ya que también la preocupación se extiende a las oficinas del área sur tales en Ponce, Mayagüez entre otros”, agregó.

El grupo sindical radicaron dos querellas en el Cuerpo de Bomberos ya que en el edificio del Departamento de Hacienda del Viejo San Juan hay varias salidas de emergencias cerradas y los extintores fueron por una compañía privada.

Del mismo modo, una querella fue radicada en el Centro Gubernamental de Caguas ya que no cuentan con las salidas de emergencia establecidas por Bomberos.

“Este edificio tiene salidas de emergencias cerradas, en Caguas el edificio no tiene ni las salidas de emergencia que establece el Cuerpo de Bomberos, si pasa algún incidente tanto empleados como ciudadanos quedarían atrapados pues no hay por donde salir. La Unión de trabajadores de Hacienda ha solicitado reuniones ya que el Secretario se había comprometido para dar seguimiento a este y otros asuntos que ocurren en el Departamento de Hacienda como lo son la persecución política, hostigamiento laboral, problema de ausentismo, pero aún no nos han dado fecha de cuando nos atenderán”, puntualizó Otero.

Parés, por su parte, aseguró que la Autoridad de EdificiosPúblicos (AEP) realizó una inspección estructural en el edificio Intendente Ramírez.

“A consecuencia de los varios sismos de diferentes grados de magnitud, uno ellos de 6.4 de magnitud en la escala Richter, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) realizó una inspección estructural en el Edificio Intendente Ramírez. Esto con el propósito de garantizar que el edificio no sufriera daños estructurales. El 14 de enero de 2020 recibimos mediante correo electrónico el informe que fue certificado por el ingeniero José R Gaya”, dijo el funcionario.