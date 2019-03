Un grupo de empresarios radicados en el sur de Florida, miembros de la Asociación Profesional de Puertorriqueños (Profesa), se reunirá hoy con el gobernador Ricardo Rosselló para establecer alianzas que puedan generar un impacto económico positivo para individuos y para el país.

“Los puertorriqueños que viven fuera y quieren establecer su negocio en Puerto Rico después de estar fuera tienen la desventaja de que la ley no los protege, porque no tienen residencia aquí”, señaló el presidente de Profesa, Héctor Díaz, de Calqued Products and Services.

El grupo llegó a la isla con una serie de propuestas que compartirá, también, con la Cámara de Comercio.

Una de las ideas que discutirán es la posibilidad de abrir, con el apoyo de alguna agencia gubernamental, una oficina de Profesa en el sur de Florida.

Desde la oficina, compartirían información esencial que -a su juicio- hacen de Puerto Rico un destino ideal para hacer negocios, como la existencia de los decretos bajo la Ley para Fomentar la Exportación de Servicios (Ley 20) y la Ley de Incentivos Económicos (Ley 73).

“Esos incentivos se tienen que compartir, maximizar y, de alguna forma, promover de forma activa, especialmente para las comunidades puertorriqueñas”, dijo Edwin Betancourt, de Valueb Consulting Group.