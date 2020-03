El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, confirmó que recibió de parte de La Fortaleza las enmiendas propuestas al Código Civil y, aunque no entró en su detalle, dijo que podrían provocar cambios en el proyecto.

Rivera Schatz dijo que la medida será aprobada la semana que viene, pero no precisó el día.

El miércoles pasado la mayoría penepé en el Senado estaba listo para aprobar la segunda ley más importante del país, solo superada por la Constitución, cuando la gobernadora Wanda Vázquez solicitó un plazo hasta ayer para examinar el documento y presentar posibles cambios.

“Un asesor de Fortaleza nos trajo algunas enmiendas. Lo que la gobernadora quiere asegurarse es lo que dijimos: los ciudadanos que ganaron casos en cortes para que se les reconocieran derechos, que ese lenguaje sea perfectamente consistente con la determinación del tribunal. No puede haber la revocación de un caso mediante legislación”, dijo Rivera Schatz.

Críticos del contenido del propuesto Código Civil han denunciado que impide que se hagan enmiendas al certificado de nacimiento en el área del encasillado del sexo. El lenguaje actual propuesto no borraría el sexo biológico, aunque sí permitiría una anotación consignando la modificación. Un caso resuelto en el Distrito de Puerto Rico del Tribunal Federal, celebrado por la comunidad trans de Puerto Rico, dispone que ese trámite se haría a través del Departamento de Salud -no mediante el tribunal, como dispone el Código Civil propuesto- y también ordena que se sustituya el sexo biológico de la persona.

Preguntado si incorporará enmiendas al Código Civil, Rivera Schatz dijo que “podría haber cambios” y ofreció como ejemplo el tema del cambio del sexto en el certificado de nacimiento, aunque no precisó el lenguaje final que iría a votación.

“Nos estamos asegurando que no sea inconsistente con las decisiones del tribunal. Que se cumple fiel y exactamente con lo que resuelven los tribunales. El lenguaje que tiene lo cumple (pero) hay gente que quiere aclararlo más y no me opongo a eso”, dijo.