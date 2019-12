Antes de que pueda discutirse un nuevo plan de ajuste para Puerto Rico, el equipo de mediación en los casos de Título III recomendó a la jueza Laura Taylor Swain que ponga fin a la suspensión automática de litigios y dé paso a los casos que buscan anular parte de la deuda pública vigente.

En un reporte interino, el equipo de mediación nombrado por Swain hace unos dos años, dejó entrever que la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico va para largo, pues todavía quedan decenas de controversias legales en las que no hay acuerdo y otras, en las que incluso, habrá que radicar más demandas antes de que puedan resolverse.

A esos efectos, y en un escrito de 62 páginas incluyendo anejos, la jueza Barbara Houser, quien lidera el equipo de mediación, recomendó a Swain que no efectúe ninguna audiencia para discutir la declaración informativa del plan de ajuste del gobierno central hasta tanto no se atiendan las controversias en las que no ha habido acuerdo.

En paralelo y señalando que los asuntos en controversia son extremadamente complejos, Houser pidió tiempo adicional a la jueza Swain para radicar un informe enmendado, en el cual se determine qué hacer para acabar en definitiva con la reestructuración del remanente de la deuda pública todavía sujeta al Título III de la ley federal Promesa.

“En lugar de continuar suspendidos, el litigio (de estos casos) debe comenzar (o reanudarse, según sea el caso) tan pronto como sea posible”, escribió Houser haciendo referencia a las demandas incoadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para invalidar ciertas Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y ciertos bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

“Estas controversias se encuentran entre las más fundamentales y pivotales de los casos de Título III. Estas afectan decenas de millardos de dólares en bonos y tienen el potencial de dirigir los resultados de las reestructuraciones”, agregó la jueza presidenta de la Corte de Quiebras del Distrito Norte de Texas.

¿Por qué la jueza Houser escribió a Swain?

En la audiencia general de julio pasado y en vista de que grupos de acreedores continuaban reclamando la protección de sus derechos mediante decenas de mociones y objeciones a la reestructuración en curso, Swain solicitó a Houser reanudar los trabajos del Equipo de Mediación para identificar los asuntos de derecho y hecho en los cuales las partes no encontraban terreno común.

Para obligar a las partes a sentarse a la mesa, Swain –en esencia- puso un detente a los litigios pendientes para dar paso a las sesiones de mediación, las cuales han sido constantes entre los meses de agosto a octubre pasados.

En ese periodo de tiempo, la JSF radicó el plan de ajuste para la deuda del gobierno central, pero partiendo del informe interino de Houser, este habría sido objeto de objeciones “sustanciales”, en la audiencia de confirmación.

Entre otras cosas, el plan de ajuste propuesto buscaba recortar alrededor de una tercera parte de la deuda vigente, implementar el recorte de hasta 8.5% en las pensiones y pagar centavos de dólar a millones de dólares en deudas con los suplidores de bienes y servicios del gobierno.

“La JSF, el gobierno de Puerto Rico y varias partes, sin embargo, han estado y continúan en negociaciones sustanciales y delicadamente equilibradas, facilitadas por el Equipo de Mediación en relación a los términos de un posible plan de ajuste enmendado que sería aceptable para esos acreedores”, indicó Houser.

Más demandas en camino

Según Houser, mientras la corte debe dar paso a los litigios que buscan anular parte de la deuda pública, las partes también estarían inclinadas a resolver primero la posible invalidez de los bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), cuya validez también ha sido impugnada por separado.

De acuerdo con la jueza Houser, los litigios vinculados a GOs, la AEP y la ASR podrían iniciar su curso si la suspensión automática se da por terminada el próximo 31 de diciembre.

No obstante, el segundo grupo de acreencias que requeriría de mayor claridad es aquel garantizado por ingresos propios como sería la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y del Distrito de Convenciones.

Según Houser, para resolver estos casos, la JSF tendría que radicar otros cuatro demandas, sin que a la fecha se sepa cuándo ello sucedería.

Houser pidió a Swain que le conceda hasta el próximo 10 de enero para radicar un reporte enmendado, en el cual, el grupo de jueces recomendaría los siguientes pasos a seguir.