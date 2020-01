El director de la región sur del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Luis Guillermo Torres Negrón, le solicitó a la ciudadanía a coordinar toda ayuda que quieran hacer llegar a los damnificados del municipio de Guánica con las autoridades, pues el alto flujo vehicular reportado en la zona ha retrasado las labores de recuperación.

El llamado del funcionario -quien está a cargo de la logística del municipio de Guánica- le solicitó al pueblo a llamar al 1-805-943-2747 para coordinar la entrega de los suministros. “Designé personal municipal para que toda la ayuda que venga sea canalizada y no me lleguen de momento, porque me están obstaculizando las entradas principales y las labores diarias de la recuperación”, sostuvo.

“Yo se que la gente quiere ayudar y se le agradece, pero esto es un proceso. Ahora mismo se me llenó el centro de acopio de Guánica en el Club Puertorriqueño”, dijo al decir que la entrega hoy está “cuenta a gotas” por el problema con el tránsito ante la llegada de voluntarios con suministros desde todas partes de la isla.

“La gente que está trayendo suministros se para en la misma avenida sin saber a quién se le ha dado ayuda o no y eso me causa un caos”, añadió.

Al momento, dijo, Guánica tiene un total de 3,194 refugiados que se distribuyen entre el coliseo Mariano “Tito” Rodríguez y los 32 campamentos que se han levantado a través de los diferentes sectores del pueblo. Los ancianos que permanecen en los alrededores de la instalación municipal están ubicados en unas carpas con aire acondicionado.

Explicó que para mañana debe estar completada la instalación del super refugio, el cual se ubicará en la pista atlética. El lugar contará con duchas, cocina, comedor, laundry y todo lo necesario para suplir las necesidades. La Guardia Nacional de Puerto Rico está trabajando con el montaje. Por ahora solo se han colocado las carpas.

El traslado de refugiados no se hará hasta que se completen los trabajos.