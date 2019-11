En ciertas instancias, abogaban por ideas un tanto abstractas, como la educación integral, políticas públicas para atender la violencia y el derecho a tener un futuro libre de amenazas ambientales. En otras las propuestas eran específicas como la imposición de límites de estudiantes en cada salón de clases, la creación de programas de reciclaje y la producción energética con fuentes de energía renovable.

Eran tres adolescentes haciendo las propuestas: Julián Nazario Mártir, de 15 años; Deborah Soler Crespo, de 19; y Baruc Tort Lugo, de 17. Cada uno defendía una causa distinta y reclamaba ser escuchado durante un conversatorio sobre los derechos de la niñez celebrado en la Fundación del Banco Popular en Hato Rey.

“Todos los niños tienen derecho a aprender y cuando tienen esa oportunidad, encuentran el potencial de romper con el ciclo de pobreza”, expresó Nazario Mártir, durante el encuentro auspiciado por la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico.

Nazario Martir fue el primero en exponer sus puntos. En una breve presentación resaltó que cerca del 58% de los niños en Puerto Rico viven en condiciones de pobreza, lo que tiene el potencial de dificultar el proceso de aprendizaje en comparación con otros jóvenes.

Reiteró que el sistema educativo de la isla no está actualizado y que los jóvenes aprenden para un mundo que ya pasó y no para el mundo digital actual. Ese retraso en la evolución de la enseñanza puertorriqueña, indicó, responde a que el sistema no tiene norte definido debido a que los jefes que ha tenido el Departamento de Educación, han respondido más a las presiones políticas e invierten más tiempo en aparentar tener éxito que en reformar el sistema.

El reclamo básico de Nazario Mártir es una educación gratuita y de calidad.

Soler Crespo, por su parte, se concentró en discutir la violencia de género en Puerto Rico. Su reclamo general era simple: poder vivir en paz.

La estudiante universitaria repasó en su presentación algunos de los detalles de los casos de violencia más recientes y recordó datos divulgados por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, que afirman que en la isla una mujer es asesinada cada siete días.

También citó estudios que, según expresó, atan la violencia de género a experiencias sexuales a temprana edad.

Las propuestas concretas esbozadas por Soler Crespo giraban en torno a la educación de los niños y jóvenes. Habló específicamente de la enseñanza con perspectiva de género en las escuelas públicas, sobre la educación formal sobre asuntos sexuales en las escuelas, sobre una iniciativa legislativa para adiestrar a estudiantes sobre violencia de género, y de los derechos de la niñez reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lugo, por su parte, concentró sus argumentos en el tema del cambio climático. Indicó que este problema es el más crítico puesto que dependiendo del éxito que se tenga atendiendo el problema dependerá la supervivencia de las personas en el planeta.

Destacó que la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono, que producen el efecto invernadero y que cambian el clima mundial, provienen de cerca de un centenar de corporaciones.

“Hay que meter presión en las corporaciones para hacer los cambios y mitigar o revertir el daño”, dijo.

Las acciones no se deben quedar ahí, dijo. Recordó que ya los efectos del cambio climático se están observando por lo que hay que adecuar la infraestructura del país para atender el problema. Mencionó, por ejemplo, que se debe poner en vigor las leyes que impiden las construcciones en la zona marítimo terrestre. De este modo, sostuvo, no se verían problemas con la infraestructura que se observan en la actualidad en sectores como el Condado, Ocean Park y Loíza, entre otros.