La petición de generadores por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a FEMA alcanza las 400 unidades, pero la dependencia federal todavía no ha respondido afirmativamente al pedido, indicó esta tarde Elí Díaz Atienza, presidente de la corporación pública.

Este pedido es crítico para el restablecimiento del servicio de agua potable en Puerto Rico. Actualmente el 20% de la población carece de este servicio, el equivalente a 253,000 abonados o alrededor de 600,000 personas.

Entre ayer y hoy apenas se pudieron conectar 1,500 abonados de la AAA.

Ayer, la vicepresidenta de la AAA, Doriel Pagán, dijo a El Nuevo Día que se habían solicitado 100 generadores a FEMA.

"Hemos pedido 400. Todos los que podemos", comentó Díaz Atienza hoy.

¿FEMA ha respondido?, se le preguntó.

"Hoy estuvimos reunidos con FEMA, que está evaluándolo para ver las cantidades y ver lo que ellos tienen disponible. Entiendo que nos deben responder, finalmente, mañana. Eso esperamos", respondió el presidente de la AAA.

La AAA cuenta con 1,200 generadores, pero solamente está operando 800. La diferencia son instalaciones donde ya hay energía eléctrica. Al no tratarse de un equipo potátil, no es posible mover generadores de instalaciones con energía eléctrica a aquellas que no la tienen.

"Ellos (FEMA) tienen como 300 generadores, pero son de diferentes capacidades", dijo Díaz Atienza al brindar un ejemplo de cómo la petición de la AAA no es tan fácil de satisfacer. "Quizás me dicen que no tiene los 400, pero que tienen 200... si es así tendría que buscarlos en el sector privado".

El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, ha dicho que espera que gran parte del país tenga luz para el fin de semana. Esta tarde a las 3:00 p.m. se energizó el Superacueductos, sistema que estaba operando con tres de cuatro generadores. Con la energización del Superaductos se normalizaría el servicio de agua a la Zona Metropolitana.