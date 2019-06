“Para los que todavía viven el dolor de Irma y María, para los que se fueron y no han regresado, por los de María”.

Con esa dedicatoria da inicio el documental “Caminando hacia nosotros”, de la Fundación Alguien Ayúdenos, creada por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, con la colaboración del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio y la expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito.

El filme de 53 minutos publicado ayer en YouTube, fue dirigido por el abogado y exdirector de la Corporación de Cine de Puerto Rico, Demetrio Fernández Manzano.

Comienza con la artista Brenda Hopkins Miranda tocando en el piano su melodía “Búscame en el Viento” como antesala a diversos testimonios del pueblo sobre la vida después del paso del huracán María el pasado 20 de septiembre de 2017.

“Este documental es sobre la gente, sobre sus triunfos y sobre su dolor; sobre sus anhelos y sus desesperanzas; sobre los que tuvieron que tomar la difícil decisión de irse de Puerto Rico y sobre los que murieron”, resumió la ejecutiva municipal durante los primeros minutos del filme.

Cruz Soto recuerda mediante su relato en el documental que el huracán Irma también impactó la vida de muchos puertorriqueños, pero que el resto del mundo solo recuerda la devastación de María.

Mientras da su testimonio en el filme, se entrelazan imágenes de los vientos, las personas en los refugios y las memorias que quedarán en la mente de los puertorriqueños que, de alguna manera u otra, experimentaron la furia del huracán categoría 4.

El documental no solo resalta a la capital, sino que presenta relatos de otros municipios como Comerío, Toa Baja y San Sebastián, incluyendo la perspectiva de los alcaldes de Toa Baja, Bernardo "Betito" Márquez, San Sebastián, Javier Jiménez Pérez. Asimismo, destaca el apoyo que brindó la diáspora en Estados Unidos a través de distintas organizaciones sin fines de lucro y la crítica de la alcaldesa hacia la lenta respuesta del gobierno federal en medio de la emergencia.

Al final, imágenes de cientos de pares de zapatos frente al Capitolio se ilustraban mientras una voz señalaba las condiciones en las que murieron cientos de personas en los días posteriores al huracán: sin medicamentos, sin acceso a servicios de salud, sin comida o agua, entre otrasrazones.

“Si nos quedamos en el dolor, que tenemos derecho a sentirlo, pero no combinamos eso con el honor de haber vivido esto y con el respeto que hay que darles a las vidas que se perdieron, vamos a perder una oportunidad de ser más… Espero que podamos construir un país diferente”, sostuvo Cruz Soto.