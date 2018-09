Los pronósticos de que la actividad ciclónica en septiembre sería muy activa se han cumplido de tal manera que hoy, día pico de la temporada de huracanes en la cuenca del océano Atlántico, hay tres huracanes activos.

Estos son los ciclones Florence, Helene e Isaac.

Observa la actividad ciclónica en el Atlántico:

via GIPHY

De estos sistemas, se prevé que Florence sea el más peligroso. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) ha proyectado que se convierta en un huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, lo que representa que tendría vientos sostenidos de sobre 130 millas por hora. Impactaría a Carolina del Norte o Carolina del Sur a finales de esta semana.

“Existe un riesgo creciente de impactos mortales por Florence: marejadas ciclónicas en la costa, inundaciones por un evento de lluvia prolongada y dañinos vientos huracanados”, alertó la agencia meteorológica.

Helene, por su parte, no afectaría por el momento a ningún territorio. Mientras, Isaac se dirige a las Antillas Menores como un huracán categoría 1.

Según expuso en varios tuits el meteorólogo Philip J. Klotzbach, a cargo de los pronósticos de la temporada de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, este es el undécimo año que se establece este récord de actividad ciclónica en el Atlántico por la presencia simultánea de tres huracanes o más. Los otros años en que ha ocurrido este fenómeno son en 1893, 1926, 1950, 1961, 1967, 1980, 1995, 1998, 2010 y 2017.

The Atlantic now has 3 hurricanes at the same time: #Florence, #Helene and #Isaac. This is the 11th year on record that the Atlantic has had 3+ hurricanes simultaneously. Other years were 1893, 1926, 1950, 1961, 1967, 1980, 1995, 1998, 2010, and 2017. pic.twitter.com/uQxzXsMmfg