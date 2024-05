Departamento de la Familia busca uniformar protocolos para atender el abandono de adultos mayores en hospitales

La secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez , precisó este miércoles que el protocolo debe activarse desde que el adulto mayor llega al hospital solo o con alguien que no se queda. Señaló que, en muchas ocasiones, las instituciones médicas no alertan a tiempo.

“Si no se encuentra (a la persona acompañante), automáticamente activan a Familia, sin tener que esperar. A veces, esperaban (para alertar) dos días antes del proceso de alta. Eso implicaba que no teníamos el tiempo para trabajar el caso y prolongaba la estadía. Básicamente, lo que se está (haciendo) es afinar el proceso de manera conjunta. Ya no es un protocolo del hospital por allá y el de Familia por acá”, apuntó.