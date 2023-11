El reciente caso de una mujer de 76 años que vivía en condiciones infrahumanas, en Carolina, deja al descubierto la realidad de algunas personas mayores que se encuentran solas en Puerto Rico, cuya población envejece a un ritmo acelerado.

“Vamos a tener, cada vez más, situaciones en las que hay que ayudar a una persona que no necesariamente es familia, pero es un adulto mayor que tiene una necesidad”, expuso la gerontóloga Mildred Rivera Marrero.

A estas expresiones, se suman las de la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, quien ha informado que los referidos por abuso y negligencia hacia adultos mayores han registrado un alza.

“Lamentablemente, tengo que decir que, dentro de los renglones que estamos recibiendo, son los únicos que han ido en aumento. Este año, llevamos 377 casos por encima de lo que habíamos recibido el año pasado”, apuntó la funcionaria, tras reaccionar el martes al caso de la anciana hallada acostada en posición fetal y desnuda, con un pañal que llevaba puesto desde hace varios días, en la urbanización Jardines de Country Club, en Carolina.

Una vecina preocupada por la mujer llamó al Servicio de Emergencias 9-1-1 para alertar de la situación. El Nuevo Día informó que la anciana ha vivido sola varios años, desde las muertes de su madre y padre.

“Muchas veces, si no tienen familiares en Puerto Rico, si no tienen un método de transportación, esas personas terminan aislándose. La idea es que eso no ocurra y que nosotros, todos, como comunidad, cuidemos a esas personas y no permitamos que lleguen a esos extremos”, señaló Rivera Marrero.

A continuación, conozca algunas maneras en las que puede ayudar a un vecino envejeciente:

Llamar al Departamento de la Familia

Si desea reportar un caso de negligencia o abandono de un adulto mayor, “lo más recomendable es que las personas llamen al Departamento de la Familia”, dijo Rivera Marrero.

Cuando no hay familiares que se hagan cargo de una persona envejeciente, el Departamento de la Familia asume la custodia del individuo. El Programa de Servicios a Adultos, de la Administración de Familias y Niños (Adfan), ofrece servicios en las áreas de protección social, orientación, cuidado sustituto y otros ofrecimientos de apoyo.

Para reportar algún caso de negligencia o maltrato contra un menor, adulto mayor o adulto con discapacidad, se puede llamar, las 24 horas, a la Línea contra el Maltrato, del Departamento de la Familia al (787) 749-1333.

Existe, además, la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, que fiscaliza la implementación de la política pública del país en torno a los adultos mayores. Los interesados pueden comunicarse con la oficina central de la procuraduría al (787) 721-6121.

Vital la compañía

El embate del huracán María, en 2017, y la pandemia del COVID-19 provocaron la emigración de puertorriqueños, por lo que muchos adultos mayores viven solos, expresó Rivera Marrero.

A veces, dijo la gerontóloga, lo que las personas envejecientes necesitan es compañía y que “le den la mano”, como ofrecer ayuda realizando gestiones.

“En general, muchas veces, lo que necesitan es compañía, alguien a quien acudir, alguien con quien hablar, el saber que esa persona está en caso de emergencia”, declaró Rivera Marrero.

Apoyo de organizaciones

La gerontóloga hizo un llamado a entidades comunitarias e iglesias a que “estén más pendientes a los ancianos de sus comunidades”. Recordó que “son organizaciones que se prestan para ofrecer servicios a las personas que los necesiten”.