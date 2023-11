La mujer que las autoridades hallaron el domingo viviendo en condiciones infrahumanas, en la urbanización Jardines de Country Club, en Carolina, ha estado sola por años. Nunca se casó ni tuvo hijos, según algunos vecinos y contrario a los reportes iniciales de la Policía, y no salía mucho de su casa.

Sylvia Rodríguez, una vecina de 84 años, contó este martes a El Nuevo Día que asistía a la mujer de 76 años con algunas diligencias, como hacer compras, pero, por percances de salud, no había podido continuar brindándole ayuda.

“Cuando yo estaba buena, que iba a comprar, yo le preguntaba si necesitaba algo”, narró la octogenaria, quien añadió que la anciana ha vivido sola desde la muerte de sus padres hace varios años, que no precisó. “Después de que me enfermé, hace tiempo que ni la veo. Me da mucha pena”, abundó.

El domingo, otra vecina, preocupada porque no había visto a la mujer ni a una persona que supuestamente la cuidaba hace varios días, llamó al Servicio de Emergencias 9-1-1. Las autoridades no recibieron respuesta de la septuagenaria cuando llegaron a la residencia, por lo que decidieron forzar la puerta para entrar, narró el teniente Félix Mateo, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

Encontraron a la mujer acostada en posición fetal y desnuda. Tenía un pañal que llevaba puesto varios días y un lado del cuerpo estaba lleno de úlceras, de acuerdo con la Policía. “Es una situación bien lamentable”, expresó Mateo.

Desde afuera, la casa de la anciana luce deteriorada. La pintura ha perdido el color, la verja de la marquesina se ha oxidado y la grama ha crecido. Adentro, cuando ingresaron los policías, había comida podrida, dijo el agente.

Las autoridades trasladaron a la mujer, quien estaba deshidratada y tenía la presión baja, a un hospital. Mateo aseguró que la condición de la fémina ha mejorado desde entonces, pero la Uniformada aún no la ha entrevistado.

Investigan sobre parientes y persona que la cuidaba

El reporte inicial de las autoridades indicaba que la mujer tenía 99 años -ya se estableció que la edad es de 76- y, también, que una hija de la anciana estaría viviendo en Estados Unidos, pero las autoridades no han podido corroborar esa información. La Policía, expresó Mateo, está trabajando para determinar si, en efecto, la mujer tiene un hijo o un hermano residiendo fuera de Puerto Rico.

El teniente aseguró, además, que han identificado a alguien que cuidaba a la mujer y le llevaba alimento. “Estamos en vías de poder hacer entrevista formal de la persona”, subrayó.

Abordada sobre el incidente, la secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, se limitó a decir que la agencia continúa su investigación y que la anciana “tiene una serie de condiciones médicas”.

“Nosotros vamos a acudir hoy (martes) al tribunal a solicitar que se nos permita ubicarla en un hogar de cuidado prolongado”, informó Rodríguez Troche, a preguntas de la prensa, durante la apertura de un albergue transitorio para sobrevivientes de violencia de género.

De acuerdo con Rodríguez Troche, los referidos por abuso y negligencia hacia adultos mayores han registrado un alza. “Lamentablemente, tengo que decir que, dentro de los renglones que estamos recibiendo, son los únicos que han ido en aumento. Este año, llevamos 377 casos por encima de lo que habíamos recibido el año pasado”, apuntó.

La reportera Génesis Ibarra Vázquez colaboró en esta historia.

Para reportar algún caso de negligencia o maltrato contra un menor, adulto mayor o adulto con discapacidad, pueden llamar, las 24 horas, a la Línea contra el Maltrato, del Departamento de la Familia al (787) 749-1333.