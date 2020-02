El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) mostró reservas hoy con la Orden Ejecutiva firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced que permite la demolición de estructuras afectadas por los sismos sin que medie una consulta a la dependencia encargada de preservar el patrimonio histórico.

El arquitecto Pablo Ojeda, del ICP, advirtió que acciones de este tipo podrían poner en peligro parte de la historia del país.

“Ahora mismo no es correr a demoler porque en esa prisa vamos a salir de un activo, un patrimonio”, señaló.

“No queremos levantar controversia, pero queremos levantar la bandera roja de que no nos pueden tratar igual que a otras agencias”, sostuvo.

La orden ejecutiva -firmada el pasado miércoles- autoriza las demoliciones en aquellos casos donde la estructura resultó afectada en más de un 50%. Bajo ese concepto, por ejemplo, se podría derrumbar la Iglesia Católica de Guayanilla que colapsó parcialmente.

Para Ojeda, sin embargo, esa estructura podría ser restaurada y convertirse hasta en un activo de la ciudad. “Esto no es momento para decidir si hay que demoler o no. No hay prisa, lo que tenemos que hacer es apuntarlas y mitigarlas”, dijo.

En el área suroeste del país el inventario de estructuras que forman parte del patrimonio histórico sobrepasa las 1,500. Mientras, han identificado o “marcado” sobre 100 edificios -algunos privados- entre los pueblos de Ponce y Yauco que resultaron afectados.

“Nos da tiempo a analizarlas estructuralmente, con un peritaje adecuado, decir qué se puede quitar, que no y cómo la vamos a reparar”, señaló arquitecto.

Las expresiones de Ojeda se dieron durante una vista pública de la Comisión cameral de Transportación e Infraestructura donde se discutió la Resolución Conjunta del Senado 467 que ordena a las agencias del gobierno a otorgar o denegar permisos de demolición parciales o totales de estructuras afectadas por los sismos en un período máximo de 48 horas.

Respecto a esta directriz, Ojeda cuestionó el hecho de que le aplique al ICP y solicitó que fueran eximidos. “No vamos a poder cumplir, vamos a empezar por ahí. Y, segundo, el Instituto de Cultura por reglamento no permite demoliciones, así que lo que nos están proponiendo es ilegal”, planteó el funcionario.

“Nos oponemos a que nos han incluido como cualquier otra agencia y no es así porque los procedimientos nuestros son totalmente diferentes a lo que puede ser una carretera, un puente u otra cosa”, planteó Ojeda.

Ojeda alertó también que la demolición indiscriminada podría provocar la pérdida de los fondos en reembolso que otorga la Agencia federalpara el Manejo de Emergencias (FEMA). “FEMA tiene su protocolo e indica que tiene que haber una certificación de ICP avalando la decisión que sea para ellos reembolsar o dar dinero”, dijo Ojeda.