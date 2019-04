El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció hoy la inauguración de Palacio Dorado, un proyecto para envejecientes subsidiado mediante créditos contributivos concedidos por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), el Programa HOME y Sección 8.

El proyecto de seis edificios ubicados en el barrio Contorno consta de 103 unidades de vivienda para envejecientes, cada una con sala-comedor, cocina, un dormitorio y baño en 488 pies cuadrados de espacio y están equipadas con enseres tales como estufa, nevera y calentador de agua.

Cuenta, además, con cuatro elevadores, patios interiores y una plaza central para sus seis edificios. Tiene 52 espacios de estacionamiento, oficina de administración, centro de actividades, cuarto de computadoras, gimnasio y lavandería.

Fue desarrollado por The Puerto Rican Organization to Motivate, Enlighten and Serve Addicts, Inc., ACACIA Network, a un costo de $20 millones.

La AFV concedió a ACACIA créditos contributivos por $18 millones bajo el programa de Vivienda de Bajo Costo (LIHTC, por sus siglas en inglés), así como $915,600 en fondos del Programa HOME. Por su parte, el desarrollador obtuvo un millón de dólares en financiamiento del Banco Popular de Puerto Rico.

Mientras, el Departamento de Vivienda aportó un subsidio de $542,604 mediante fondos del Programa Sección 8, informó el secretario de la agencia, Fernando Gil Enseñat

“Este proyecto es prueba de que seguimos cumpliendo con nuestro compromiso de promover el desarrollo de vivienda de interés social accesible a los ciudadanos de la edad dorada, de forma que puedan contar con un hogar digno”, dijo Rosselló Nevares.

Por su parte, el director ejecutivo de la AFV y presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE), Luis Burdiel Agudo, expresó que “sin duda, este es un ejemplo concreto de que se pueden construir proyectos hermosos y exitosos cuando se unen las organizaciones públicas y privadas”.