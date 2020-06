Luego de aceptar que desconoce el paradero de la guagua blindada que el gobierno inicialmente compró para el exgobernador Ricardo Rosselló a un costo de $245,000 en 2018, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, no descartó este miércoles acudir al Departamento de Justicia para solicitar una investigación sobre la compra, así como emprender un proceso legal para recuperar el dinero público que se invirtió.

Sus declaraciones se producen luego de que la semana pasada solicitó mediante carta a la Oficina de la Contralora que iniciara una pesquisa "exhaustiva", ya que el DSP ni la Administración de Servicios Generales (ASG) han identificado dónde se encuentra el vehículo. Según ellos, han "confrontado problemas en localizar el estatus actual de la adquisición".

"Además de la gestión que hemos solicitado a la Contralor, el DSP no descarta solicitar una investigación al Departamento de Justicia ni entrar en procesos legales para proteger el desembolso de fondos del pueblo de Puerto Rico, de ser necesario", sostuvo el funcionario en unas declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

Defendió la solicitud de la investigación a la contralora Yesmín Valdvieso porque sería "impropio" que el DSP se autoinvestigue cuando hay varios componentes de la agencia involucrados en el proceso de compra.

El vehículo de la marca Chevrolet modelo Suburman del 2018 fue adquirido a la empresa Texas Armoring Corporation (TAC), localizada en San Antonio, Texas.

De unos documentos que el DSP suministró a El Nuevo Día se desprende que la orden de compra fue generada por la Oficina del Gobernador a través de la ASG el 23 de febrero de 2018 luego que solicitaron cotizaciones a unas siete compañías.

TAC fue la seleccionada tras determinar que esta era la que “cumplía con todas las regulaciones y permisos necesarios para elaborar un vehículo blindado”. La cotización ascendía a $245,000, pero incluía un descuento de $27,550, por lo que el pago total debía ascender a $224,100.

El precio base de la unidad era de $86,950, pero aumentó por los aditamentos de seguridad y comodidad.

Un documento realizado por el DSP para establecer la cronología de la compra indica que el primer pago a TAC se realizó el 9 de marzo de 2018 y ascendía a $165,000. Ante eso, quedó un balance de $58,150 que debían ser recibidos por TAC antes del 24 de octubre de 2018.

En la carta a la contralora, Janer indica que, en efecto, el 25 de octubre de ese año el DSP realizó el pago restante por laguagua, pero que “al día de hoy, la propiedad no ha sido entregada”. Para esta fecha, el DSP era dirigido por el exsecretario Héctor Pesquera.

Pese a que la guagua sería uso de Rosselló, La Fortaleza determinó que pasara a manos de las unidades del SWAT (Special Weapons and Tactics) de la Policía de Puerto Rico luego de que la información de la compra se hizo pública.

Cuestionado sobre la guagua, el exgobernador indicó en ese momento que conocía de la transacción, pero no a cuánto ascendía.

Janer expresó a Valdivieso que, pese a que el exsubadministrador de la ASG José Roa Martínez se comunicó con Mike Weaver, de TAC, en una fecha que no precisó, el funcionario no tuvo éxito porque la compañía supuestamente tenía instrucciones de hablar solamente con Mike Avilés y Jesús Hernández, del gobierno de Puerto Rico.

El secretario indica en la carta que reseñó esta mañana el periódico Metro Puerto Rico que estos dos funcionarios laboraban en el DSP, pero que ya no se encuentran en la agencia. Avilés renunció, mientras que Hernández regresó a su puesto de carrera en el Departamento de Hacienda.

La gestión más reciente del gobierno para conocer el paradero de la guagua se realizó el pasado 26 de mayo por la jefa de personal del DSP, la exsenadora Melinda Romero Donnelly, quien escribió mediante correo electrónico a TAC para aclarar el proceso y completar la entrega.

Posteriormente, el 28 de mayo, Weaver respondió a la funcionaria indicando que “yo soy el punto de contacto para este proyecto. Regresaré a la oficina la semana que viene y proveeré una actualización del estatus del vehículo. Siéntase en la libertad de llamarme directamente si tiene alguna pregunta”.

Ante esto, Janer pidió a Valdivieso que realice una investigación “exhaustiva” por la compra del vehículo debido a la “cantidad de fondos públicos que fueron desembolsados por el gobierno de Puerto Rico, y la inexistencia de una propiedad adquirida”.

Inician investigaciones

Valdivieso confirmó esta mañana en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM) que había recibido la carta del secretario y que la agencia se aprestaba a iniciar una investigación. Asimismo, se mostró frustrada por los continuos casos de despilfarro de fondos públicos en el país.

“Alguien va a tener que montarse en un avión, no sé si tendrá que ser alguien de mi oficina, irse a Texas y ver dónde está”, estableció.

Por su parte, el senador Henry Neumann confirmó a El Nuevo Día que radicará esta tarde una resolución en el Senado para investigar la compra de la guagua. Indicó que le tomó "por sorpresa" que el vehículo no haya sido entregado, ya que creía que ya se estaba utilizando en el Negociado de la Policía. Para el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP), la compra de la guagua desde el principio fue un error.

"Que ahora nos enteremos que no se sabe el paradero es algo que no se puede explicar y cuando se trata de fondos públicos no queda más remedio que investiguemos. Un asunto como este no se puede despachar con la simple petición de memoriales explicativos", dijo al adelantar que citará a vistas públicas.

Cuestionado sobre la reoslución buscará fijar responsabilidades por la compra, Neumann señaló que primero quiere escuchar los planteamientos de todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso.