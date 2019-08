La comisionada residente Jenniffer González confirmó hoy, viernes, que se sometió a una cirugía bariátrica “por el bien de mi salud” el pasado miércoles en el Hospital San Lucas, en Ponce.

González, de quien se mencionó hace tan solo unos días que había sufrido un percance de salud, aclaró que está bien y que se sometió al mencionado proceso que llevaba planificando desde el pasado marzo.

“Estoy recuperándome, ya el pasado miércoles me sometí a una cirugía bariátrica en el hospital San Lucas en Ponce. Me dieron de alta tempranito al otro día, por lo que no sé de dónde se sacó la información de que estaba en intensivo”, dijo González en entrevista radial.

La comisionada destacó que, al momento, se mantiene en reposo por órdenes médicas y que ello no ha impedido que “no esté fastidiando y haciendo mis trabajos en Washington D. C. a través de llamadas”.

Según González, hace unos meses había logrado rebajar unas 140 libras a través de una dieta, pero, posteriormente, “había ganado unas 50 libras”, por lo que determinó someterse a la cirugía.