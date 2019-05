El senador popular José Nadal Power y el abogado Juan Carlos Albors reconocieron que les queda trabajo por hacer en sus aspiraciones para ocupar la silla de comisionado residente en Washington, pero ambos se mostraron confiados en que podrán vencer en las elecciones generales a la incumbente Jenniffer González.

A más de un año para las elecciones generales, los números de La Encuesta de El Nuevo Día colocan a ambos aspirantes al puesto por el Partido Popular Democrático (PPD) perdiendo ante la actual comisionada residente, afiliada al Partido Nuevo Progresista (PNP).

No obstante, en una primaria interna del PPD, sería Nadal Power quien resultaría el ganador sobre Albors, quien el mes pasado anunció su intención de entrar al ruedo político.

“Me complace saber que tendría el favor de los populares en una primaria hipotética”, expresó Nadal Power. “Los resultados no me sorprenden porque no he iniciado mi campaña formalmente, recién acabo de inscribir mi comité y todavía estoy en un proceso de organización”, añadió el senador.

De acuerdo a La Encuesta de El Nuevo Día, Nadal Power recibiría el voto del 37% de los populares en una primaria, mientras que Albors recibiría el 18%.

Albors, por su parte, opinó que los números demuestran que su campaña política ha calado entre las filas de la Pava.

“(He acumulado) seis puntos porcentuales por semana de campaña. Mi campaña comenzó el 1 de abril. Me parece que es un reconocimiento que me hace un sector del electorado popular que mis ideas están recibiendo la atención de nuestra gente, y este es el comienzo de una campaña que estoy seguro que crecerá como la espuma”, sostuvo Albors.

En el caso de los comicios, González tendría un 39% de los votos ante Nadal Power, quien recibiría el 27%. Si el contrincante de González fuera Albors, su ventaja se ampliaría; ella obtendría el 39% de los votos y el abogado recibiría el 23%.

Ambos aspirantes populares señalaron que la ventaja de votos que obtiene la comisionada residente es pequeña al compararla con la cantidad de años que lleva en la política partidista y su experiencia previa como legisladora y presidenta de la Cámara de Representantes.

“Ella ha estado sola en la cancha hasta ahora y yo apenas estoy calentando para incursionar en el juego”, apuntó Nadal Power.

El senador indicó que la ventaja de González se debe mayormente al reconocimiento que tiene entre el electorado, no necesariamente a que existe un fuerte apoyo a sus posturas o el trabajo que ha realizado en la capital federal.

“La comisionada ha sido más amiga de (presidente de Estados Unidos, Donald) Trump que de Puerto Rico y ha desperdiciado oportunidades para crear empleos en el país”, manifestó Nadal Power. “Ya el próximo año habrán sido 20 años desde la última vez que ganó un comisionado residente popular y será mi candidatura la que rompa con ese ciclo que le ha costado mucho a Puerto Rico”, agregó.

Por su parte, Albors señaló que las posturas que ha asumido hasta ahora y el plan que presentará al electorado lograrán que más personas opten por elegirlo a él, tanto en primarias como en las elecciones.