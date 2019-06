La Asociación de Maestros de Puerto Rico organizará, desde esta semana, visitas regionales para educar a sus miembros sobre la propuesta tentativa para evitar que las pensiones del magisterio queden desprotegidas en el proceso de quiebra y repago de la deuda de Puerto Rico.

“Hay una realidad que nadie puede negar: la obligación del gobierno con el retiro de los maestros es una deuda no asegurada dentro del proceso de quiebra. El magisterio no puede quedarse de brazos cruzados y quedarse último en la línea de pago. Por eso, nos sentamos a negociar una propuesta tentativa que no es perfecta, pero que protege nuestro futuro a largo plazo”, explicó Aida Díaz, presidenta de la Asociación, en declaraciones escritas.

El acuerdo tentativo está sujeto a la ratificación por parte de los maestros en una votación secreta, que se llevará a cabo a partir del 10 de junio, y tendría que ser aprobado como parte del Plan de Ajuste en el tribunal federal. Este acuerdo tentativo garantizaría a los maestros activos una pensión asegurada y el fondo de pensiones presente sería convertido en un fideicomiso donde los maestros tendrán participación.

“En este proceso, la Asociación se mantiene firme en su rechazo a cualquier recorte en las pensiones. No obstante, en los procesos de quiebra las partes tienen que luchar y negociar para conseguir todo lo que se pueda. Este acuerdo tentativo es el producto de ese proceso de lucha”, añadió Grichelle Toledo, secretaria general de la Unión AMPR-Local Sindical.

Los delegados aprobaron iniciar el proceso de educación y consulta mediante un voto simbólico que obtuvo el favor del 87 por ciento de los presentes.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (Aafaf), Christian Sobrino Vega, rechazó la postura de Díaz de que los pensionados no merecen una consideración en el proceso de quiebras.

"En el día de hoy, Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros, ha indicado que es la postura legal de su organización que 'la obligación del gobierno con el retiro de los maestros es una deuda no asegurada dentro del proceso de quiebra'. Desde el 2017, el Gobernador de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa y la Aafaf han argumentado totalmente lo contrario", indicó Sobrino Vega mediante comunicación escrita.