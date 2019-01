Con la presencia de sólo cuatro miembros de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), la Cámara de Representantes aprobó a viva voy hoy, miércoles, un calendario de 18 medidas legislativas que incluyó la resolución cameral 1220 para investigar los procesos de adopción en la isla tras la aprobación de la Ley 61-2018.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny”Méndez, había adelantado a El Nuevo Día que la agenda legislativa para la nueva sesión ordinaria incluiría una investigación sobre como la aprobación del estatuto ha sido implementado y si ha favorecido la adopción de los menores bajo la custodia del estado.

“Yo lo que quiero ver es cómo se ha implementado. Quiero ver si el reglamento que aprobó el Departamento de la Familia no pone trabas a ese proceso. Yo he hablado con padres bien contentos porque lograron su sueño, pero he hablado con padres también que les han puesto cortapisas”, destacó el líder cameral en entrevista con este rotativo.

Méndez había adelantado que también miraría si la medida requiere enmiendas. Uno de los posibles asuntos a analizar es la adopción de menores por parte de extranjeros. Igualmente, quiere investigar porqué -en algunas instancias- menores son retirados del hogar de la familia que lo ha cuidado una vez expresan su interés en adoptarlo.

“Hay funcionarios que cogen un niño y después que este niño está en todo el trámite y ha hecho una empatía con esta familia, lo mueven de ese lugar y eso a mí me da una mala espina, porque le quita el deseo a esa familia de adoptar y daña la relación de empatía que había hecho el menor con esa familia”, dijo Méndez.

La Resolución de la Cámara 1220 también va a atender el trato que recibe la población mayor de 60 años en la Isla, la cual fue estimada en la Isla en 760,075, según el Censo del 2010. “En lo que concierne al aumento en la población de personas de edad avanzada, debemos indicar que tras el paso el del huracán María ha quedado en evidencia la vulnerabilidad de dicho sector”, establece el informe positivo de la Comisión de Asuntos Internos, presidida por Pedro “Pellé” Santiago.

La “Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el Trato de las Personas de Edad Avanzada” estará integrado por Jacqueline Rodríguez (presidenta), Víctor Parés (vicepresidente) , Ángel Bulerín, Pedro “Pellé” Santiago, Luis Pérez Ortiz y Lydia Méndez, por el Partido Popular Democrático (PPD); y Denis Márquez por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Por la minoría PPD estuvo presente el portavoz alterno, Ramón Luis Cruz. El representante pipiolo Denis Márquez también asistió.

Durante la sesión también se aprobó a viva voz la Resolución Conjunta de la Cámara 196 que le orden al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso la transferencia libre de costo al Municipio de Bayamón de la titularidad de las instalaciones que alberga la escuela elemental Van Scoy.

Según la exposición de motivos de la medida, el Municipio planifica establecer allí una escuela especializada en deportes y recreación.

Otra resolución aprobada fue número la 777 de Ángel Bulerín Ramos a los fines de investigar los mecanismos de fiscalización utilizados por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) a los fines de garantizar que tanto los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) como los comercios autorizados para debitar tales fondos, cumplen con la reglamentación estatal y federal existente.

Según estadísticas del Departamento de la Familia, el programa cuenta con 1.2 millones de participantes que se dividen en 655,000 familias. De estos, 332,496 son menores de edad, 217,872 tienen más de 65 años y 106,358 son incapacitados.

La votación final electrónica se convocó para más tarde.