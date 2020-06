El nombramiento de Elmer Román como secretario de Estado en propiedad fue avalado esta tarde por la mayoría en la Cámara de Representantes en votación 34-13.

Votaron en contra los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) José "Pichy" Torres Zamora y Gabriel Rodríguez Aguiló. Mientras, María Milagros Charbonier y Pedro Julio Santiago, acudieron al Capitolio hoy y a la sesión, pero no votaron.

A favor de Román votaron los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Ortiz Lugo, Jesús Santa, Javier Aponte Dalmau, Ángel Matos y Lydia Méndez.

Al ser confirmado por el Senado, Román se convierte en secretario de Estado en propiedad tras haber sido nombrado al cargo en diciembre.

Nadie asumió un turno en el hemiciclo para defender la designación.

Rodríguez Aguiló insistió en su postura en contra del nominado al atender a la prensa al mediodía.

“Insisto en que nos ocultó información a la Comisión y no respetó los procesos en la Cámara de Representantes y no puedo votar a favor de un funcionario que no respeta los procesos legislativos”, dijo Rodríguez Aguiló al referirse a la comisión especial que preside dirigida a atender la respuesta del gobierno a la crisis de los temblores en el suroeste.

“Le hablé al caucus sobre el informe preliminar que tenemos sobre la investigación. Aquí no hay votación de caucus, es libre. Quien quiera votarle a favor le votará a favor y quien le votar en contra le votará en contra”, dijo. “Cumplí con mi parte”.

Rodríguez Aguiló le imputa a Román mentirle a la Cámara sobre su verdadero rol atendiendo a la emergencia y sobre el acceso que tuvo al informe de 48 horas preparado por el Negociado de Investigaciones Especiales sobre el hallazgo del almacén de suministros del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en Ponce.

Carlos Acevedo, quien perdiera su posición como comisionado del NMEAD, acusó a Román de moverlo al sur para atender la emergencia cuando argumentó que debía estar manejando el asunto en San Juan. Román ha insistido en que el lugar de Acevedo para atender la emergencia era Ponce.

Por su parte, el representante independentista Denis Márquez insistió esta tarde en la necesidad de que el nombramiento de Román fuera rechazado por la Cámara de Representantes.

"En febrero de este año, luego de las vistas de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación total de Puerto Rico ante una Emergencia de la Cámara dé Representantes, sobre la investigación de los almacenes de suministros de Ponce, adelanté que votaría en contra del nombramiento del Sr. Elmer Román como Secretario de Estado. Su testimoniodurante las vistas demostró sus constantes contradicciones y su falta de credibilidad durante el manejo de la emergencia de los sismos en la zona sur. Además, junto a otros funcionarios de gobierno, obstaculizó la entrega del informe sobre la investigación de los almacenes, que resultó ser un fiasco", sostuvo Márquez en declaraciones escritas.

Márquez criticó que el informe positivo del nombramiento de Román, redactado por el presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez, no aludiera a la controversia suscitada por el manejo de la emergencia de los temblores. De hecho, dijo que se trata de una copia del informe preparado cuando fuera confirmado el pasado secretario de Estado, Luis Rivera Marín.

"Sacaron los datos personales de uno y pusieron los del otro. Es un informe proforma, redactado sin incluir ningún tipo de análisis profundo sobre el nominado y su historial; tampoco se celebraron vistas públicas, para el nombramiento -en términos constitucionales- más importante del país, no olvidemos la historia cercana, el Secretario Estado es el primero en orden de sucesión, en caso que surja una vacante en el cargo de la gobernadora", dijo Márquez.