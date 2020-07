El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, sostuvo este domingo que no dará marcha atrás en la versión de presupuesto que aprobaron la semana pasada y que, contrario a la propuesta presentada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, tiene el respaldo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Yo se lo adelanto, la Cámara no se va a mover, porque por primera vez trabajamos un presupuesto donde la Junta ha expresado… está alineado con el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico”, declaró el líder cameral.

La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada su versión de presupuesto para el próximo año fiscal de $10,045 millones, lo que representa una reducción de $169 millones en comparación con la propuesta de $10,124 millones presentada al país por Vázquez Garced y que recibió el espaldarazo del Senado. No obstante, finalmente el Senado aceptó más tarde, con enmiendas, el sustitutivo aprobado inicialmente por la Cámara, cuerpo que por disposición constitucional origina las medidas fiscales.

Méndez dijo que hoy conformarán el comité de conferencia en vías de discutir las diferencias. “La Junta dice que el presupuesto que aprobó la Cámara se alinea a lo que es el plan fiscal y, obviamente, ese es el punto de partida de la discusión en el comité de conferencia y nosotros mantendremos nuestra posición. Lo que nosotros trabajamos recoge, precisamente, parte de lo que la gobernadora expresó en su mensaje pero que no incluyeron en el presupuesto”, sostuvo Méndez.

Las diferencias identificadas entre ambos presupuestos giraban, principalmente en torno a cinco asuntos: dinero para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el presupuesto operacional de WIPR-TV, la compra de un seguro Paramétrico en el gobierno, el Bono de Navidad de los empleados públicos y el Plan de Retribución de empleados públicos conforme a la Ley del Empleador Único.

“El no aprobar el presupuesto que trabajó la Cámara tiraría al piso todo eso porque ya hay un compromiso y haría también que la Junta apruebe su propio presupuesto que no va a incluir el bono de Navidad, no va a incluir las salvaguardas que incluimos para WIPR. No va a incluir tampoco el dinero para el plan de clasificación y retribución… el alejarnos de eso sinceramente será nefasto para Puerto Rico”, insistió Méndez.

El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Antonio Soto, explicó que la mayor diferencia entre ambas versiones recae en la fecha de inicio y alcance del plan de clasificación y retribución para los empleados públicos. La propuesta de la Cámara es que el programa inicie en enero del 2021 e impacte, inicialmente, al 70% de los trabajadores, específicamente aquellos en la primera línea de respuesta. Esta propuesta tendría un impacto de $29 millones al Fondo General.

Mientras, el Senado pauta el inicio del plan de clasificación y retribución para el 1 de octubre, impactando al 100% de los empleados públicos. Esto tendrá un costo de $57 millones al Fondo General. “Nosotros en la Cámara no vamos a poder concurrir con las enmiendas que le incorporó el Senado a la medida”, sostuvo Soto al indicar que ya tuvo comunicación con el jefe de personal del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, con quien tiene pautada una reunión para mañana, lunes, a las 9:00 a.m., en vías de armonizar una versión que sea certificable por la JSF.

Soto indicó que el aplazar para enero el inicio del plan de clasificación y retribución les permitiría cumplir con la realización de un análisis de evaluación uniforme por méritos y actuación de los servidores públicos. “Que no sea un aumento por capricho, sino que sea un aumento por tus méritos… ese proceso se tiene que diseñar e implementar”, dijo sobre el requisito impuesto por el ente federal para permitir el alza salarial.

“Sería un presupuesto con la política pública del gobierno de Puerto Rico y no con una política pública impuesta por la Junta de Supervisión Fiscal. El llamado nuestro es a que trabajamos en conjunto para poder armonizar ambos presupuestos. La versión de la Cámara ya está constatada que la JSF le daría su aval, así que creo que debemos mantenernos en esa dirección”, puntualizó Soto.