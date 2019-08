La familia de Arellys Mercado Ríos, la mujer asesinada el domingo en el muelle de Fajardo, reclamó esta mañana a Jensen Medina Cardona, sospechoso del crimen, que se entregue a las autoridades.

“Por favor, entrégate. En la vida se comenten errores, no te estamos juzgando, no te estamos señalando. Solamente te pedimos que asumas lo que hiciste, que piensen en tu familia, que pienses en los tuyos, que pienses que esto te sucedió a ti”, expresó al sospechoso Noellys Reyes, portavoz de los familiares de la víctima de 34 años, en una entrevista radial (Radio Isla -1320 AM).

Reyes puntualizó que, aunque la familia le otorgó el perdón al hombre, es hora de que este enfrente la justicia.

“Nosotros te perdonamos, te bendecimos, cubrimos a tu familia, cubrimos a los tuyos, pero por favor, reconoce tu error y entrégate”, añadió.

La portavoz indicó que los padres de la occisa están muy afectados por la muerte de su hija y por cómo la Policía y la Fiscalía han manejado el caso.

“Yo que he estado con ellos mano a mano he podido ver cómo en cada momento encienden el televisor para ver las noticias, ellos se reúnen, ellos se toman de las manos, ellos están totalmente basados en su fe atentos a cualquier cambio, pero no sucede nada”, lamentó.

Reyes criticó la lentitud de las autoridades para radicarle cargos al sujeto, al tiempo que dijo que la paciencia que han tenido se está agotando.

Jensen Medina Cardona. (Suministrada)

“Primero nos indicaron que se le había entregado una citación, que el se iba a entregar. Paso el día de ayer, nos sucedió nada, hoy estamos iniciando un nuevo día en esta angustia y ya como que, de verdad, es mucho”, describió.



Medina Cardona se supone que se presentara ayer en la sede del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, pero no acudió a la citación.

La Fiscalía confirmó esta mañana que le radicarán cargos, por lo que el sujeto fue citado a las 2:00 p.m. en el Tribunal de Fajardo.



El representante legal del abogado, Orlando Cameron Gordon, sostuvo a El Nuevo Día, que contrario ayer, su cliente comparecerá.

La familia de la víctima recalcó que la actuación de las autoridades no les complace, por lo que instaron a la Fiscalía a que complete el proceso criminal.

“Muévanse, hagan algo, estamos hablando de alguien que amamos. Por misericordia, por favor, completen el proceso que es lo único que estamos pidiendo”, acotó.

Reyes recalcó que no hay razón para la tardanza de las autoridades dado a que ellos tienen información de que hay evidencia contundente que apunta al sospechoso como el responsable del crimen.

“Cómo es posible que se le esté dando tantas largas a algo que es un secreto a toda voz… si hay tanta evidencia, esas fotos que se han ido publicando, que está pasando ahora”, cuestionó.

Mercado Ríos era residente de Caguas y trabajaba para una empresa que se dedica a la administración de funerarias en la isla. La mujer, que no tenía hijos, el día del asesinato estaba en la isla de Palomino con unos amigos a bordo de una embarcación.