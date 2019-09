La Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) exigió hoy la destitución del rector interino del recinto de Humacao, Héctor Ríos Maury, luego que una auditoría realizada en verano revelara irregularidades en el otorgamiento de contratos en la unidad universitaria particularmente tras el paso del huracán María.

La presidenta de la Heend, Jannell Santana Andino, acusó al presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, de no tomar medidas en contra del funcionario, aun cuando tiene conocimiento de los hallazgos de la Oficina de Auditoría Interna desde principios de agosto.

“Ya pasó un mes y no ha tomado ninguna acción correctiva. Lo que deja ver el presidente de la UPR es que una vez más está protegiendo a este rector”, expresó Santana Andino en declaraciones escritas.

No obstante, la directora de la Oficina de Asuntos Legales de la UPR, Soniemi Rodríguez, sostuvo que la Junta de Gobierno recibió el informe el 29 de agosto. Rodríguez indicó que su oficina entregó al presidente su evaluación de la auditoría la semana pasada.

“Conforme a esto, se le remitió el informe al rector interino, Dr. Héctor Ríos Maury, y se le solicitó que presentara su respuesta a los hallazgos en un término de 48 horas”, señaló la directora de Asuntos Legales mediante una declaración escrita.

“En estos momentos el presidente se encuentra representando a la universidad en compromisos oficiales fuera de la isla. En los próximos días informará sus determinaciones responsablemente a la Junta de Gobierno. El Dr. Jorge Haddock está comprometido con el cumplimiento riguroso de la reglamentación institucional”, añadió Rodríguez.

El informe de la Oficina de Auditoría Interna se centró en contratos que se firmaron entre noviembre de 2017 y julio de 2018 para realizar labores de impermeabilización de techos, servicios de seguridad, reparación de generadores eléctricos, y suplido de diésel. Los auditores concluyeron que se violentaron las normativas vigentes de la UPR al contratar dichos servicios ya que, entre otros hallazgos, no se evidenció la solicitud de las cotizaciones necesarias antes de seleccionar un suplidor, no se realizaron subastas para trabajos de mejoras permanentes, se firmaron acuerdos posterior al inicio de los trabajos, se acordó emitir pagos por adelantado, y no se incluyeron en el proceso de evaluación o supervisión a las oficinas con el peritaje requerido.

Por ejemplo, se determinó que el recinto humacaeño pagó un excedente de $93,402.90 por servicios de seguridad por labores rendidas que no fueron contempladas en el contrato original, a pesar que fue enmendado. Asimismo, el rector interino otorgó contratos por cuantías mayores a $100,000 sin la aprobación del entonces presidente interino de la UPR, Darrel Hillman, lo que va en contra de certificaciones aprobadas por la Junta de Gobierno de la UPR.

La auditoría surgió a raíz de una querella presentada contra Ríos Maury, la cual además incluía denuncias por irregularidades en la contratación de personal, incumplimiento con tareas docentes e uso indebido de vehículos oficiales que no fueron incluidas en el informe.

Santana Andino recordó que estas denuncia fueron publicas originalmente en el periódico universitario Diálogo, el cual fue dejado sin empleados por una directriz de Hillman y se modificó su estructura completa para, presuntamente, convertirlo en un proyecto que operaría desde el recinto de Arecibo.

“Ahora el informe de auditoría interna valida que aquí hubo acciones contrarias a ley y, con su acción Haddock Acevedo está avalando que se continúen tomando decisiones o realizando acciones en los recintos que vayan en detrimento del primer centro docente del país”, expresó la líder sindical.