Un patrón de aguaceros relacionados a un área de humedad se extenderá durante la mañana de hoy, martes, sobre porciones del este de la isla, según el informe del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Para el día de hoy tenemos un parcho de humedad moviéndose a través de la región. Eso es lo que estará provocando los aguaceros pasajeros en el este, sin embargo, se está moviendo rápido y la acumulación serán mínima”, manifestó el meteorólogo del SNM Gabriel Lojero.

Precisamente, el embalse de Guajataca recibirá lluvia durante la tarde, aseguró el meteorólogo.

Las lluvias para este sector representan un alivio para la represa porque, aunque, el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarilla (AAA) no registró hoy una disminución en el nivel del embalse, el mismo se mantiene en un ajuste operacional.

La altura del embalse de Guajataca se mantiene en 188.03.

De hecho, la situación con el nivel del embalse provocó que el gobierno implementara el 22 de febrero un plan de racionamiento de agua para los abonados que se suplen de la represa.

Caonillas, Carraízo y La Plata registraron descensos significativos en su nivel de altura. El mayor descenso lo tuvo Caonillas, con 42 centímetros. El nivel se encuentra en seguridad con 250.70 metros, según el informe diario publicado a las 5:00 a.m. por la AAA.

De todas formas, el día se mantendrá mayormente soleado con una máxima alrededor de 82 grados Fahrenheit. Los vientos soplarán del este de cinco a nueve millas por hora, pero luego se debilitarán. La probabilidad de precipitación es de 40%.

Mientras, por la noche, se esperan lluvias aisladas antes de la medianoche con cielos mayormente despejados, la mínima será de 65 grados Fahrenheit con vientos del sureste de siete millas por hora.

Sin embargo, la probabilidad de precipitación por la noche será baja.

Los mares se mantendrán peligrosos con olas de hasta nueves pies en partes de las aguas del océano Atlántico y el mar Caribe.

Ante esto, el SNM emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas hasta las 8:00 p.m., específicamente en la esquina noreste de las aguas del mar afuera en el Atlántico.

Los modelos sugieren que un área de aire relativamente seco comenzará a entrar a la región mañana, miércoles, y continuará hasta el jueves.

“Mañana será un día más seco, sin embargo, no se descarta lluvia en el oeste y noroeste porque el viento va a disminuir y eso permite que la brisa marina penetre aún más y se combine con algo de humedad para generar algunas lluvias sobre esa región”, explicó Lojero.

