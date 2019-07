Washington - Mientras siguen los llamamientos para que Ricardo Rosselló Nevares renuncie a la gobernación, la prensa internacional, muchas veces en portada, recogió con fuerza la indignación que causó en Puerto Rico el comportamiento del mandatario de la isla y su equipo más cercano.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email The Sun

El Nuevo Herald

Hartford Courant

Daily Bulletin

Orlando Sentinel

The New York Times

Miami Herald

New York Post

StarTribune

Record Searchlight

The Press-Enterprise

The Boston Globe

Union-Tribune

East Bay Times

The Sun

The Washington Post

El Tiempo de Colombia

The Washington Times

El País de España

El Mercurio de Chile

The Palm Beach Post

The Republican

The Wall Street Journal

El País en Uruguay Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Como su principal historia de portada, el diario The New York Times destaca hoy como crece la rabia y las protestas en Puerto Rico, en reclamo de la renuncia de Rosselló Nevares. “Puerto Rico continúa su demanda para el cambio”, indicó, por su parte, The Washington Post, también en portada.

En España, El País afirmó que “Puerto Rico clama por la dimisión del gobernador con una manifestación masiva, mientras La Vanguardia tituló en la página 3 “Ricky Vete Ya”.

Con una foto en portada, The Wall Street Journal sostuvo que la negativa del gobernador a renunciar “genera nuevas protestas en Puerto Rico”.

Las cadenas estadounidenses mantienen las protestas – avivadas por un chat de Telegram en el que el gobernador Rosselló Nevares y sus más cercanos colaboradores insultaban a amplios sectores de Puerto Rico-, entre sus primeras historias. CNN y CBS, por lo menos, mantienen corresponsales en San Juan.

Desde el Congreso, mientras, surgen nuevos reclamos a favor de la renuncia de Rosselló Nevares. “El gobernador Rosselló necesita escuchar a los cientos de miles de puertorriqueños que han tomado las calles en San Juan. Debe renunciar inmediatamente. #RickyRenuncia”, tuiteó el congresista demócrata Ro Khanna (California).

Mientras, el senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey) sostuvo que el gobernador Rosselló Nevares hace más difícil defender a Puerto Rico en el Congreso.

“Los comentarios misóginos, homofóbicos e insensibles hechos por el gobernador y sus colaboradores en los chats no tienen lugar en el servicio público. El pueblo de Puerto Rico ha sufrido lo suficiente durante las recientes tragedias y las acciones del gobernador Rosselló han hecho que el trabajo de quienes amamos y defendemos a la isla y su gente en el Congreso sea mucho más difícil. Depende del pueblo puertorriqueño elevar su voz para exigir el cambio que desean y su voz es alta y clara”, indicó Menéndez.

Los senadores demócratas Elizabeth Warren (Massachusetts) y Corey Booker (Nueva Jesey), los congresistas demócratas Raúl Grijalva (Arizona), Nydia Velázquez (Nueva York) y Alexandria Ocasio Cortez (Arizona), y el senador republicano Rick Scott (Florida), entre otros, pidieron la renuncia de Rosselló Nevares.

Así mismo, por lo menos ocho de los precandidatos presidenciales demócratas también solicitaron su dimisión, mientras muchas otras voces censuran la conducta del gobernador y los más recientes casos de corrupción de su gobierno.