La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) admitió este miércoles que están “atascados” en identificar un mecanismo que permita resolver miles de disputas y reclamaciones de suplidores del gobierno al tiempo que solicitó anular sobre 16,000 reclamaciones de acreedores por considerarlas deficientes o que, en principio, nunca debieron radicarse.

La situación salió a relucir durante la audiencia general de octubre efectuada hoy en la corte de distrito federal y que presidió la jueza federal de distrito, Laura Taylor Swain.

“No sabemos si seremos exitosos en estos casos que estarían sujetos al proceso de resolución de disputas alternativo (ADR). Estamos atascados”, admitió el abogado de la JSF y socio de Proskauer Rose, Brian S. Rosen, quien ha tenido a su cargo el proceso de análisis de reclamaciones de acreedores de los casos de Título III de Promesa.

De acuerdo con Rosen, someter las reclamaciones a un proceso de arbitraje podría costarle a los contribuyentes puertorriqueños (que pagan los gastos de Título III) unos $5,000 por caso, o alrededor de $100 millones, lo que sería demasiado costoso para el fisco.

Aunque la audiencia de este miércoles se centró en asuntos técnicos y procesales, lo discutido es clave para saber la suerte final que correrán no solo las reclamaciones de suplidores o contratistas sino lo que sucedería con el pago de vacaciones, licencias o beneficios de los empleados públicos, así como el trato que recibirían aquellos empleados públicos en vías de jubilarse o ya jubilados y que disputan la compensación que recibirían en su pensión.

Asimismo, resolver las reclamaciones en disputa es clave para que la corte pueda examinar el plan de ajuste y finalmente, ordenar la reestructuración de la deuda pública y otras obligaciones del territorio estadounidense.

Durante los meses de mayo y julio pasados, el Comité de Reclamaciones Especiales (CRE) de la JSF, radicó alrededor de 300 acciones legales contra terceros, según proveen ciertas secciones del Código de Quiebras que fueron incorporadas en la ley federal Promesa. El objetivo de tales demandas, habida cuenta que la JSF no perseguirá acciones criminales o negligentes contra quienes contribuyeron al colapso de Puerto Rico, es allegar recursos al caudal del deudor pagar distribuir ese dinero entre los acreedores. Entonces, la JSF aseguró que viabilizaría un proceso informal para atender estos litigios antes de terminar en el tribunal.

El plan de ajuste radicado por la JSF en septiembre pasado, contempla que el saldo de esas acciones contra terceros inyecten dinero a un fideicomiso del cual se pagaría a los acreedores no asegurados generales del gobierno. El Nuevo Día reportó hace unas semanas que en el caso de los contratistas y suplidores, el plan de ajuste propuesto por la JSF contempla que estos acreedores apenas recibirían hasta 1.8 centavos de cada dólar que el gobierno les adeuda.

Pero al mismo tiempo, la JSF -como representante del gobierno de Puerto Rico- lidia con sobre 100,000 reclamaciones de suplidores, individuos y otras entidades acreedoras que han solicitado al tribunal el pago por servicios prestados o bienes vendidos al gobierno, así como bonistas.

La JSF explicó este miércoles a Swain que su plan se centra en separar las reclamaciones de los acreedores en tres grandes grupos: aquellas que se atenderían en un proceso de reconciliación administrativa, las reclamaciones que quedarían sujetas a litigio y aquellas que se resolverían mediante un proceso alterno de resolución de disputas.

A esos efectos, la JSF logró con éxito que Swain aprobara, una moción suya en conjunto con el gobierno dirigida a establecer el procedimiento administrativo para atender las reclamaciones.

Sin embargo, Swain tuvo múltiples cuestionamientos a la JSF acerca del plan que proponía. Swain quiso conocer, por ejemplo, cuánto tiempo toma al gobierno atender disputas como serían los agravios a los trabajadores y si el gobierno cuenta con suficiente personal para atender casos de este tipo. También preguntó si el gobierno se proponía anular las reclamaciones de jubilados que se encuentren en disputa por la pensión que reciben.

Swain también preguntó bajo qué argumentos la JSF solicitaba anular sobre 16,000 reclamaciones. Ello, porque hasta la fecha, las órdenes para la anulación de reclamaciones se centraban en situaciones de duplicidad o similares.

A tales cuestionamientos, la abogada de la JSF y también socia de Proskauer, Laura Stafford, no pudo indicar cuánto tiempo tarda el gobierno en atender este tipo de reclamaciones y en el caso de las pensiones, indicó que en los casos donde haya discrepancias, el objetivo es reconocer la acreencia de ese jubilado dólar a dólar y posteriormente, la pensión sería ajustada si procede según lo propuesto en el plan de ajuste.

En el caso de las reclamaciones que se anularían automáticamente, Stafford explicó que se tomaría ese curso de acción en aquellos casos donde se presentó una reclamación, pero no hay documentación que justifique la acreencia o en reclamaciones que no debieron reclamarse, como el caso de un empleado que reclama beneficios no pagados, pero está cobijado bajo un convenio colectivo.

La posición del UCC

“La experiencia ha demostrado que los resultados no son lo que promociona (la JSF)”, indicó por su parte, Luc A. Despins, principal abogado del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) al objetar limitadamente la propuesta conjunta de la JSF y el gobierno.

Despins recordó a Swain que, anticipando los problemas que supondría el volumen y la complejidad de las reclamaciones de sus representados, en enero pasado, el UCC recomendó emplear un mecanismo de arbitraje mandatorio como se utilizó en la bancarrota de Detroit. Pero Despins sostuvo que ello no se consideró.

“No estamos al frente ni al centro”, dijo Despins al insistir que la JSF no ha dado participación al UCC para encontrar alternativas factibles en el proceso de reestructurar la deuda de la isla.

Swain instó a Despins a continuar abordando a la JSF para lograr un entendido y pareció apaciguar las inquietudes del abogado señalando que acogería la moción de la JSF y el gobierno, pero con la salvedad de que se reservaba el derecho de hacer cambios si el proceso sugerido por el organismo fiscal y el gobierno demostraba ser efectivo.

En el caso de las 16,000 reclamaciones sujetas a anulación, el procedimiento administrativo incluyó notificar a las personas o entidades afectadas y darles una oportunidad para que se expresen y una vez dicho procedimiento se cumpla, tales reclamaciones podrían ser anuladas durante la audiencia general de diciembre próximo. No se informó la cuantía monetaria de estos casos.