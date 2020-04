A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com

Por segunda ocasión en menos de una semana, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) alertó al liderato que se mueve en la senda incorrecta cuando de medidas para compensar los efectos de la pandemia del COVID-19 se trata.

En una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, respectivamente, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, describió como “impráctica e imprudente”, la resolución conjunta de la Cámara de Representantes, una medida que ordenaría a todos los patronos con al menos 50 empleados y $10 millones en ingresos anual y que hayan sido exentos del cierre forzoso de empresas, compensar a sus empleados, a razón de tiempo y medio.

“Medidas como estas que representan un costo adicional significativo a los negocios en el sector privado deben considerarse cuidadosamente en la medida en que estos son una fuente importante de empleos en estos momentos”, escribió Jaresko al contestar un pedido de información del representante Jorge Navarro al organismo fiscal.

Según la misiva, la medida incluso podría agravar los retos económicos que los negocios enfrentan en medio de la pandemia.

Jaresko recomendó a la Legislatura que, habida cuenta la multiplicidad de ayudas aprobadas para hacer contrapeso a los efectos económicos de la pandemia, se abstenga de considerar medidas como la resolución 675.

“La (JSF) recomienda que la resolución 675 no se apruebe en la Legislatura y tampoco sea firmada por la gobernadora”, dijo Jaresko.

Esta misma semana, la JSF advirtió al gobierno que tomaría medidas si daba paso a la resolución conjunta del Senado 493, medida que se alega duplicaría los fondos que ya fueron asignados al paquete económico de $787 aprobado para ayudar a individuos y empresas afectados por el coronavirus.

Sin embargo, el martes, el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, anticipó que el proyecto de ley que no tenía posibilidades en el cuerpo legislativo.