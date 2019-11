Mientras siguen en el limbo esfuerzos legislativos para establecer la edad mínima en que un menor de edad puede ser imputado de una falta, la Policía le leyó en dos ocasiones las advertencias de ley a tres niños entre los seis y siete años.

Los menores estuvieron involucrados en una pelea con otro niño de ocho años el pasado 4 de octubre en la escuela Librado Net, de Ponce.

El procedimiento seguido por las agentes Rose Vargas y Jennifer Ruiz León fue defendido por el coronel Carlos Cruz, jefe del área policiaca de Ponce, al sostener que las dos agentes siguieron la letra de la Ley 88-1986, conocida como la Ley de Menores de Puerto Rico.

El senador independiente José Vargas Vidot intentó, sin éxito, reformular los procedimientos que se siguen contra menores imputados de faltas. Un proyecto de ley de su autoría fijaba en 13 años la edad mínima en que un menor podría ser imputado de falta, pero esta medida y otra del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, que creaba una nueva Ley de Menores con un enfoque más punitivo, fueron vetados por el pasado gobernador Ricardo Rosselló el 5 de enero de 2018, quien al tomar la acción se comprometió en presentar una nueva ley de menores.

Rosselló renunció a la gobernación el pasado 2 de agosto. Su promesa nunca se concretó.

El abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal, Julián Castro Gotay, atendió a los padres de los tres menores cuando el grupo tuvo que acudir este pasado lunes a la División de Ayuda Juvenil de la Comandancia de Ponce para una segunda entrevista. La primera ocurrió el 8 de octubre en el plantel, cuando Vargas le leyó las advertencias frente a los padres y personal de la escuela.

“No fue una agresión mayor, fue una pelea bobita. El nene perjudicado tal vez tenía un labio hinchado, pero no requirió de asistencia médica”, dijo Castro Gotay. “Les explico a los padres el proceso en los Tribunales de Menores y una de las madres se me descompone. Mientras, tengo a los nenes, que son chiquititos, chiquititos, tirados en el piso jugando con teléfonos. Ellos no sabían dónde estaban”, contó el abogado al relatarsu experiencia en la Comandancia de Ponce.

Según información recopilada por El Nuevo Día, además de datos de la querella policiaca, la madre del menor perjudicado llamó a la Policía para querellarse tras la pelea del 4 de octubre. La mujer ha escrito publicaciones en las redes sociales quejándose de un constante patrón de acoso contra su hijo de ocho años en la escuela y sostiene que el personal administrativo no ha hecho nada para evitar que continúe.

Por un lado, Castro Gotay indicó a El Nuevo Día que una vez la agente Vargas se topó con la escena de niños de segundo grado identificados como agresores, ella “tenía que seguir la etapa investigativa” al recordar que había una querellante. Sin embargo, luego dijo que “no había necesidad de eso”,en alusión a que se le iniciara el proceso de tomar declaraciones a los menores y se abriera una querella policiaca.

“Lo que procedía era llamar a los papás y que todos se sentaran a hablar y, en el peor de los casos, pues suspende a los niños”, dijo Castro Gotay. De hecho, el Departamento de Educación (DE) cuenta con un procedimiento administrativo de mediación de conflictos.

“No es que quiera caerle encima a Vargas, pero he visto en muchas ocasiones como la Policía resuelve casos sin tener que consultar con un fiscal. Son casos similares a este, pero como no hay edad mínima, se tiene que seguir con el proceso”, dijo el abogado.

Este pasado lunes, la agente Ruiz León nuevamente les leyó las advertencias a los niños en la Comandancia y, en al menos una ocasión, según Castro Gotay, la mujer policía le entregó a uno de los menores la hoja en que reconocen que se le han leído las advertencias de ley y le dijo a uno de ellos: “Papito, yo sé lo que tú no vas a entender”.

Uno de los tres niños no sabía ni lo que significaba el término iniciales.

Ruiz Serrano consultó el caso con la Procuradora de Menores, Nora Vargas, quien determinó no radicar faltas, pero ha citado a las partes para acudir el lunes a la Oficina de Mediación de Conflictos del Tribunal de Ponce.

Una orden administrativa firmada el 23 de mayo de 2018 por la ahora gobernadora, Wanda Vázquez, cuando era secretaria de Justicia, dispone que todo procurador de menores o fiscal, al intervenir en incidentes ocurridos en planteles escolares y que consistan en una Falta Clase I (como el caso de Ponce, clasificada como una agresión simple), tendrá que orientar a la parte perjudicada sobre las alternativas que tiene a su disposición, como utilizar los recursos de mediación de conflictos de la Rama Judicial o ventilar la controversia mediante el proceso administrativo del DE.

La Policía se defiende

Por su parte, el coronel Cruz indicó que Castro Gotay rechazó la alternativa presentada por Ruiz León de que las partes acudieran al proceso administrativo del DE. En entrevista por separado, Castro Gotay rechazó esto, indicando que Ruiz León recomendó mediación a nivel de la Oficina de Medicación de Conflictos del Tribunal de Ponce, alternativa a la que él se opuso al entender que la controversia se podía resolver en el DE.

Según Cruz, la Ley 88-1986 obligaba a la agente Vargas a hacer las advertencias de ley y proceder con una investigación preliminar.

“La ley no establece una edad mínima, así que la persona tiene que ser entrevistada y se le hacen las advertencias junto a los padres o tutores. No es que el policía decide si lo hace o no, es que la ley lo obliga. Esto es una cuestión de legislación, pero legislador tiene legislar, pero si ella no hacía eso, la podían hasta botar”, sostuvo Cruz.

Cuando se le preguntó, por segunda vez, si Vargas tenía la facultad, con los hechos que tenía de frente, de no continuar con la pesquisa policiaca y que podía insistir en que la escuela atendiera el asunto de forma administrativa, Cruz respondió que al tener una querellante, en este caso la madre del niño agredido, y al tratarse de un cadena de eventos que podía constituir en la comisión de faltas, la decisión de actuar o no actuar no estaba dentro de la discreción de la agente.

“Tiene que hacer el procedimiento y es hacer las advertencias de ley y citar a Ayuda Juvenil luego de hacer la investigación preliminar”, dijo el oficial, quien aclaró que Ruiz León tenía la obligación de consultar el caso con un procurador.

Reacciona Educación

La agencia insistió, en declaraciones escritas, en que se activó el protocolo que aplicaba y que incluye citar a las partes a la escuela para "mediar el conflicto y la investigación".

"Por tratarse de menores, los agentes solicitaron la autorización de los otros padres para entrevistar a sus hijos y estos accedieron. Como en todo proceso que lleva a cabo la Uniformada, los agentes, una vez recibieron el consentimiento de los papás, procedieron a leerle las advertencias frente a los padres; estos, a su vez, estuvieron presentes en el proceso de la entrevista", reza la declaración en que el DE sostiene que los menores habían protagonitas del evento habían sido intervenidos en otras ocasiones, aunque "de los datos de la escuela no se desprende que había un patrón de acoso contra el menor".

El DE no explicó qué acciones tomaron, si alguna, la directora de la escuela o la trabajadora social, para evitar que la situación tuviera que ser manejada a nivel policiaco y que fuera canalizada a nivel administrativo.

La madre el estudiante supuestamente agredido optó por cambiarlo de escuela, se informó.

Indignada una de las madres

Roselyn Rodríguez, madre de uno de los niños investigados como presunto agresor, describió la intervención de la Policía en el incidente como una “estupidez”. La mujer sostuvo que su hijo intervino en la pelea tratando de separar a un amiguito del niño agredido.

También rechazó que su hijo fuera intervenido por problemas de conducta.

Sostuvo que la directora de la escuela, Carol González Nazario, la citó a ella y a los padres de los otros dos estudiantes para que acudieran a la escuela el 8 de octubre. Al llegar, se toparon con la madre querellante y con Vargas.

“Vargas le preguntó al niño (agredido) si mi hijo era uno de los que estaban allí y él contestó: ‘Sí, él estaba’”, rememoró Rodríguez. “Yo me quedó en ‘shock’ porque no sé qué está pasando y ella (Vargas) viene y dice que la mamá había hecho una querella porque a su hijo lo habían agredido”.

Según Rodríguez, ni González Nazario ni la trabajadora social de la escuela presentaron, como alternativa, el proceso de mediación del DE.