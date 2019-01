Una pareja cagüeña festejaba esta madrugada por partida doble, pues con el 2019 llegó su más "anhelada bendición", Amira Valentina Díaz Meléndez, la primera bebé boricua del año.

La pequeña, que nació a las 12:32 a.m. en el Hospital Menonita en Caguas, es primogénita de Kiara Meléndez Flores y Jan Díaz Santana, quienes tienen 18 años.

"Amira está bien saludable y bella", contó la orgullosa progenitora a endi.com.

El alumbramiento sucedió de forma natural a las 40 semanas, cuatro días después de lo previsto, porque "ella no quería salir".

"Llegué el pasado viernes, 28 de diciembre, a mi cita de rutina. Estaba dilata, pero no lo suficiente... Mi ginecólogo, Edgar Rodríguez, me dijo: 'Ven el lunes (ayer) porque vamos a darle la bienvenida a la primera bebé del año'", relató la madre primeriza.

Amira significa "princesa" en árabe, lo que motivó a los padres a llamarla de esa forma.

Jan, padre de la pequeña que pesó 7.8 libras y midió 22 pulgadas, acompañó a Kiara durante todo el parto. También cortó el cordón umbilical.

"A nuestra princesa le deseo mucho amor y salud durante su vida", dijo la orgullosa madre, quien espera tener un proceso de lactancia exitoso.

En el área metropolitana, hospitales como Auxilio Mutuo, Ashford, Pavía (Hato Rey) y Centro Médico no habían reportado nacimientos entre las 12:00 a.m. y 6:00 a.m. La historia se repitió en Perea, Bella Vista, San Pablo e Hima Caguas y Bayamón, según confirmó este medio.