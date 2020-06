El servicio de lanchas para que el público general pueda viajar a Vieques y Culebra se reanudará esta semana, informó esta mañana el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras.

Al tiempo que reconoció que los alcaldes de ambas islas municipio no querían que sucediera todavía, Contreras señaló que se procederá a permitir el ingreso de pasajeros en general.

Hasta el momento, durante la emergencia del COVID-19, solamente se había permitido ingreso a las lanchas para los residentes de Vieques y Culebra.

"Esta semana comenzaría para mover a público en general, porque ya se eliminó el 'lockdown' a partir de mañana (martes)", sostuvo Contreras en entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM).

"Sé que hay cierta apatía de los alcaldes, pero ellos también tienen que entender lo que son las libertades del público", agregó.

Explicó que no comenzarían mañana porque necesitan completar "coordinaciones", pero espera que sea "esta semana, según lo vislumbro".

Aunque no detalló si habrá un control en la cantidad de pasajeros que se permitirá por cada embarcación, Contreras explicó que "será igual que hasta ahora, que se dejan filas vacías y hay un distanciamiento".

De acuerdo con el registro de casos del Departamento de Salud, Vieques y Culebras no tienen casos confirmados de COVID-19 a través de pruebas moleculares.

Mientras, el sistema de Salud indica que Vieques tiene 20 "casos probables", lo que se refiere a resultados de pruebas serológicas que no son diagnósticas.

De ese tipo de resultado, Culebra tiene dos casos reportados.

Reacionan los alcaldes

Aunque el alcalde de Culebra, William Solís, espera tener un panorama definido esta tarde, adelantó que prefiere una apertura gradual.

El ejecutivo municipal señaló que sí permitirá la reapertura de los comercios y hospederías turísticas, pero mostró reservas con que se permita a la entrada de todo el público.

"Estamos enmendando la ordenanza para que abran todas las hospederías y favorecemos que venga toda persona que tenga una reservación para una hospedería, para beneficiar la economía del municipio", sostuvo Solís.

"De ahí en adelante hacerlo de forma escalonada, velandode que se mantenga un control. No queremos que surja aquí el primer caso confirmado (de COVID-19)", sostuvo Solís.

No obstante, indicó que está en vías de definir cómo sería posible establecer algún tipo de control de flujo de ciudadanos que no se vayan a hospedar en Culebra. Sí, considera que, al menos, se debe enfatizar en el monitoreo de la Guardia Nacional en el puerto de Ceiba.

"Y entiendo que todavía hay unas restricciones de la Guardia Costera en cuanto los métodos y personas que se montan en las embarcaciones", dijo Solís. "He solicitado a la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) la capacidad impuesta por la Guardia Costera y todavía no sé cuántas personas pueden abordar".

El funcionario dijo que mañana hay una reunión en Ceiba con la Compañía de Turismo, pero dijo que no podía ir por compromisos con la elaboración del presupuesto del ayuntamiento.

Por su parte, el alcalde de Vieques, Víctor Emeric, sí asistirá a una reunión a la que fue citado en Ceiba para mañana por la ATM.

En declaraciones ofrecidas a través de su oficina de prensa, Emeric adelantó que favorece la reapertura, pero enfatizó en que exigirá salvaguardas para la salud de sus compueblanos en el transporte.

"En el día de hoy, el alcalde tiene reunión con un grupo de la comunidad y comerciantes y funcionarios porque se está viendo el plan para la reapertura de la isla", indicó su oficina de prensa. "Con ese insumo va a ir a la reunión con ATM".

Agregó que "el alcalde no se opone a que se reabra el turismo, porque es el modo de vida, pero nos preocupa cómo se va a transportar a los residentes de Vieques, donde no hay contagios confirmados... cómo se va a exponer la salud de los residentes, ya que Vieques no tiene hospital".

"Van a venir de otros lugares y si después le salen los síntomas, se atienden por allá, pero acá no tenemos dónde. De hecho, aquí ha estado llegando gente en aviones privados y en veleros, sin pasar ningún control", abundó.