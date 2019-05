Las condiciones del tiempo estarán tranquilas en términos generales durante todo el día a través de Puerto Rico, aunque en horas de la tarde podría desarrollarse algo de lluvia sobre sectores del noroeste de la isla, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología(SNM).

Se pronosticó, además, que la temperatura podría alcanzar los bajos 90 grados Fahrenheit, lo cual colocaría a Puerto Rico cerca de romper el récord de 93 grados Fahrenheit reportados en el año 1977, aunque no hay un pronóstico que refleje que se superará esa cifra.

“El viento continuará del este sureste entre unos 10 a 15 millas por hora (mph) con ráfagas un poco más altas, lo cual resultaría en temperaturas en áreas costeras que podrían alcanzar los bajos 90 grados en el día de hoy”, indicó el meteorólogo Ian Colón Pagán.

Las temperaturas reportadas ayer en San Juan alcanzaron los 92 grados, con un índice de calor de 97 grados. El récord máximo un día como ayer fue de 93 grados en el año 1998.

El SNM infirmó también que para hoy hay un riesgo alto de corrientes marinas a través de la costa norte de Puerto Pico y la isla de municipio de Culebra.

High risk of rip currents in effect for northern coast of PR, as well as Culebra and St. Croix, USVI. pic.twitter.com/UGbq9iwxwr — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 14, 2019

En las aguas, el oleaje podría alcanzar hasta los seis pies de altura y vientos de hasta 20 nudos. El SNM indicó que los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución al navegar en las aguas.