José “Pichy” Torres Zamora y María Milagros Charbonier, dos integrantes de la comisión especial cameral que investiga la respuesta del gobierno a la crisis de los terremotos, reaccionaron airados esta mañana al confirmar que el Informe Preliminar de 48 horas del Negociado de Investigaciones Especiales sobre el manejo del almacén de Ponce del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NEMAD) no incluye información sensitiva o que ponga en peligro una pesquisa criminal.

Para el vicepresidente de la Cámara, José “Pichy” Torres Zamora, la divulgación del informe corrobora que “no dice nada”.

“Parece un informe escrito por un estudiante de derecho de primer año. No tiene información pertinente para una investigación, no se menciona a Carlos Acevedo”, dijo Torres Zamora a El Nuevo Día al referirse al excomisionado del NMEAD. “La impresión que se dio en las vistas públicas por parte de los oficiales del Ejecutivo era que el informe incluía información inculpatoria hacia personas con nombre y apellido”.

Torres Zamora, Charbonier y otros miembros de mayoría y minoría han participado de las vistas públicas de la comisión especial, presidida por el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló.

Torres Zamora dijo sentirse molesto “porque fue una controversia innecesaria”.

“Pudimos haber tenido acceso al informe anteriormente. No es confidencial de ninguna manera y se pudo haber entregado inmediatamente”, dijo.

Según trascendió esta mañana, el informe firmado por el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López, sí establece que el almacén no tenía servicio de energía eléctrica ni de agua potable, que los artículos guardados no estaban organizados, que algunos estaban expirados, que no había una persona encargada y que no había un inventario.

Por lo tanto, López recomendó referir el asunto a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia “para continuar con la investigación en su fondo”.

Preguntado si esas conclusiones podían dar paso a acusaciones por mal uso de fondos públicos, Torres Zamora fue cuidadoso.

“Podrían ser fallas administrativas. Quizás un reglamento dice cómo mantener el almacén y establezca las funciones básicas”, sostuvo. “Habría que ver los elementos”.

Torres Zamora no fue categórico cuando se le preguntó si alguien pudo haber cometido perjurio durante el proceso de vistas públicas e insistió en la necesidad de leer la transcripción que ha ordenado Rodríguez Aguiló.

“Pero trataron de evitar, de manera inapropiada, el que la Cámara tuviera acceso al informe. Trataron de jugar con la función de la Cámara y desvirtuar nuestro trabajo y eso puede ser un delito”, dijo.

En una transmisión de Facebook Live del 18 de enero, el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsáles Souchet el 18 de enero alegó que “en La Guancha hay un almacén repleto de suministros que nunca se repartieron”.

“Con tanta necesidad y yo sufriendo aquí con la gente de Peñuelas”, agregó al calificar de “imbéciles” a ciertos miembros del gobierno.

En el caso del alcalde de Yauco, Luis Torres Ortiz, llegó a quejarse públicamente de que era referido a un almacén del Departamento de la Vivienda en Cabo Rojo para recoger catres.

En el informe del NIE no se precisan qué suministros fueron entregados a los municipios de Yauco y de Peñuelas el día 9 de enero.

“No hay nada, nada, nada”, dijo la representante María Milagros Charbonier al reaccionar al contenido del informe.

“Esto es bien lamentable. Es lamentable que un funcionario de tantos años de experiencia, que después de María trabajó con esa intensidad, esos protocolos de intervención en el control de daños, haya sido desacreditado y expuesto al escarnio público”, dijo Charbonier.

Acevedo sí fue blanco de críticas durante su jefatura del NMEAD, particularmente de alcaldes, por no tener suficiente comunicación con estos funcionarios.

A preguntas, Charbonier indicó que el informe de NIE coloca en duda la credibilidad de futuras expresiones de la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, en la medida en que ella insistió en que la divulgación del informe podía poner en peligro una posible investigación criminal.

“Cuando a un secretario o una secretaria de Justicia le ocurre una situación como esta, en que todo el mundo cuestiona sus expresiones… ¿por qué no reveló el informe cuando no tenía nada? Entonces nos dice que es parte del sumario fiscal y después resulta que no hay ninguna investigación. En las futuras expresiones de ella voy a tener mucho cuidado”, dijo Charbonier.