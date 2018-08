Lluvias, aguaceros dispersos y tronadas aisladas podrán esperarse para el día de hoy, debido a un parcho de humedad que se mueve sobre la región desde horas de la mañana, informó el Servicio Nacional de Meteorología.

El meteorólogo Emanuel Rodríguez indicó que la zona de humedad ha provocado aguaceros aislados en la mitad este del país y se espera que, con los efectos del calor diurno y locales para la tarde, se observe el desarrollo de aguaceros y tronadas, mayormente en el interior y oeste del país.

Tampoco se descartan aguaceros aislados en el resto del área.

Según el meteorólogo, se espera que las mismas condiciones continúen por los próximos días.

“Tenemos para el viernes el paso de una débil onda tropical que también podría aumentar la humedad, pero en general esperamos un patrón similar”, informó.

Mientras, se espera un día caluroso con temperaturas mayormente en los bajos 90 para los pueblos costeros.

Los índices de calos podrían sobrepasar los 100 grados Fahrenheit.

De otro lado, el oleaje se encuentra de 3 a 5 pies, con vientos de hasta 20 nudos.

Afternoon's forecast: Scattered showers and isolated thunderstorms expected for western PR with isolated showers elsewhere.

Pronóstico para la tarde: Se esperan aguaceros dispersos y tronadas aisladas para el oeste de PR con aguaceros aislados en el resto del área.#prwx #usviwx pic.twitter.com/m1El4R4Lsm