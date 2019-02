La mañana de hoy, miércoles, continuará ventosa con mares picados y aguaceros a través de algunos sectores de Puerto Rico, pero no aliviarán las condiciones atípicamente secas, que mantienen a más de una veintena de municipios bajo sequía moderada.

“Se esperan condiciones ventosas, y periodos de aguaceros pasajeros, y algo de nubosidad en general para toda la isla. Las acumulaciones de lluvia deben ser mínimas porque sigue presente una presión en los niveles altos de la atmósfera que evita que las acumulaciones de lluvia sean mayores”, advirtió el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), David Sánchez.

Los aguaceros se reportarán sobre el este y norte de la isla. De todas formas, el día se mantendrá mayormente soleado con vientos fuertes.

Bajo estas condiciones ventosas, se esperan condiciones peligrosas en el mar durante el fin de semana.

“El oleaje está bastante fuerte”, añadió el meteorólogo.

Un riesgo moderado de corrientes marinas continúa vigente a través de la mayoría de las playas del norte de la isla. De hecho, el oleaje en el océano Atlántico se mantendrá de cuatro a siete pies mientras en el Caribe de cinco a siete pies.

Los operadores de pequeñas embarcaciones deberán ejercer precaución en el mar, advirtió Sánchez.

Para la noche se espera un patrón bastante similar, debido a que los vientos se estarán fortaleciendo y los aguaceros se concentrarán sobre el norte y este de la isla.

Sin embargo, las lluvias no aliviarán tampoco la condición crítica en el embalse de Guajataca. La Autoridad de Acueductos y Alcantarilla (AAA), además, monitorea varios embalses, entre estos la represa de Cidra y Toa Vaca.

De hecho, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares señaló que no se espera que varias zonas del país reciban mucha lluvia este mes, por lo que los embalses como el de Cidra y Toa Vaca también podrían enfrentar ajustes operacionales.

“Será mínima (la acumulación de lluvia). Por el resto de la semana, y fin de semana, no se vislumbra ninguna actividad significativa de lluvia para el embalse de Guajataca. Se espera un patrón similar”, detalló Sánchez.

La sequedad en toda la isla indujo un ajuste operacional en el embalse de Guajataca, que obligaría a partir de mañana un racionamiento del servicio de agua potable para 60,000 abonados que se suplen de la represa.