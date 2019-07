La manifestación convocada para expresar repudio a la mera posibilidad de que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, ocupe la gobernación a partir de las 5:00 p.m. del viernes, fue matizada entrada la noche de hoy por mucha música y consignas.

La funcionaria se convertiría en la segunda gobernadora de Puerto Rico si el gobernador Ricardo Rosselló no nomina un secretario de Estado que tendría que ser confirmado antes de esa fecha por los dos cuerpos legislativos.

A eso de las 7:30 p.m., todavía cerca de un millar de personas continuaban congregada frente a la farmacia Walgreens, ubicada a pasos de la entrada del Departamento de Justicia. En su punto culminante, el piquete se extendió desde la entrada de la agencia hasta el condominio Parque de las Fuentes y seguía por la avenida Jesús T. Piñero hasta llegar al Walgreens.

El evento comenzó a eso de las 4:30 p.m. con mucho público de adultos mayores, pero a medida que pasó la tarde los jóvenes tomaron control de la actividad.

Nadie se dirigió al público como orador, pero dos mujeres mantuvieron el ambiente vivo con consignas como: “No sirves pa Justicia, ni pa Procuradora ni mucho menos sirves pa ser gobernadora”.

Vallas color naranja fueron colocadas frente a la entrada de Justicia para separar a los manifestantes de la entrada de la instalación. A dos horas de actividad, no se había reportado una sola escaramuza.

“Tenemos que sacar a todos estos corruptos del gobierno y Wanda es parte de ese grupo. Ella no puede ser gobernadora”, dijo Wilfredo Vélez, de 80 años y natural de Arecibo.

Mientras Vélez hablaba con este diario, las consignas contra Vázquez variaban, al tiempo que ciudadanos golpeaban cacerolas, una de las herramientas preferidas de la ciudadanía durante esta jornada de protestas que ya van por tres semanas.

“No podemos dejar que Wanda se convierte en el cojín del gobernador”, insistió Vélez. “Es tan culpable como los demás", agregó el hombre.

“Carmen Couvertier, vecina de un condominio cercano a la sede de Justicia, dijo que el país no necesita “funcionarios que sean corruptos”.

“Su desempeño como Procuradora de las Mujeres no fue el mejor y es parte de ese mismo corillo de corruptos. Ya ha sido señalada, lo que pasa es que ha salido bien”, indicó.

René Arocho Hernández, vecino de Moca, pero residente en San Juan, señaló a El Nuevo Día que Vázquez ha incumplido con su deber como titular de Justicia.

“Si no ha trabajado bien por el Departamento de Justicia, menos lo va a hacer por Puerto Rico”, dijo el hombre

Vázquez anunció el domingo que no le interesa ocupar la silla de la gobernación e instó al gobernador a nombrar un secretario de Estado. De Rosselló no seguir su consejo, Vázquez tendría que ocupar el cargo por mandato constitucional o renunciar.

Cargando un cartel con la foto de su hijo, el fenecido abogado Carlos Cotto Cartagena, María Cartagena denunció que Justicia no ha manejado bien la muerte de su retoño, quien aparentemente se suicidó en circunstancias que nunca han sido esclarecidas el 21 de septiembre del año pasado en Miramar.

Según la pesquisa, el hombre se lanzó o perdió el balance y cayó de la azotea del edificio.

“A la fiscal del caso no le han dado los recursos ni para poder recrear la escena”, dijo José Osvaldo Cotto, hermano de Carlos. “Han sido negligentes y no han podido identificar ni un perito para recrear la escena. Si el propio Departamento de Justicia no puede investigar bien el caso, entonces está mal administrado y ahora estaría administrando el país”.