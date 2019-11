La marcha convocada por la Colectiva Feminista en Construcción a la que se unirán diversas organizaciones y grupos ciudadanos seguirá su curso, tras una reunión en La Fortaleza en la que la gobernadora Wanda Vázquez anunció la creación del Comité Asesor Alerta Violencia de Género, pero nuevamente dejó en suspenso una declaración de emergencia ante la crisis que vive el país.

“Sí se creó un Comité Asesor, pero necesitamos ver acciones concretas y un poco más apresuradas”, afirmó Shariana Ferrer Núñez, portavoz de la Colectiva.

“Ese sentido de urgencia, el sentido de que vivimos en una situación de emergencia en cuanto a la violencia de género en el país, y que esta se manifiesta de muchas maneras, no solamente en las dinámicas entre parejas o exparejas, pero también en las condiciones de vida con políticas públicas que van dirigidas a precarizar nuestras vidas en el país”, manifestó al sostener que la respuesta del gobierno ha sido lenta y deficiente.

La manifestación convocada por la Colectiva iniciará su marcha a las 4:00 de la tarde, desde el frente del edificio Seaborne en la Milla de Oro, donde ubican las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En el trayecto se unirán organizaciones como el Colegio de Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico (CPTSPR) y la Coordinadora Paz para las Mujeres.

Asimismo, se unirán maestras y estudiantes desde la Central High School en Santurce, abogadas desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, ambientalistas desde la sede la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pensionadas, sobrevivientes de violencia de género desde el Puente Dos Hermanos, artistas desde el Conservatorio de Música, entre otros.

Ferrer enfatizó en la importancia del activismo como herramienta para impulsar un cambio respecto a la respuesta del gobierno a la violencia de género.

“Una de las cosas que hemos logrado y que el activismo y el trabajo político que hemos estado haciendo más de un año ininterrumpidamente ha logrado, es mover al gobierno a empezar a atender la situación”, sostuvo.

Mañana, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y marca el inicio de la campaña “16 días de Activismo contra la violencia de género Puerto Rico presente”. Asimismo, se cumple un año del Plantón Feminista que la Colectiva realizó el pasado año durante tres días en los que acamparon frente a La Fortaleza.

“Desde que llevamos a cabo el Plantón Feminista, exigiendo que se declararaun Estado de Emergencia por la violencia de género el 23 de noviembre de 2018, nos hemos reunido en 6 ocasiones con el gobierno para adelantar este reclamo. Hemos presentado propuestas en varias ocasiones y si tenemos que colaborar con el gobierno, así lo haremos”, explicó la Colectiva en un informe publicado en un perfil en Facebook, tras la reunión el viernes en La Fortaleza.

“Sin embargo, mientras no se decrete una emergencia de país por las muertes y la violencia que vivimos las mujeres, mientras el Estado siga violentando nuestros derechos, mientras no haya plan para erradicar la violencia de género y el Estado no haga lo que le toca, seguiremos en las calles, exigiendo que así se haga”, puntualizó la organización.

En el encuentro en la Mansión Ejecutiva también participó Enid Rodríguez, portavoz de Proyecto Matria, quien hizo entrega a la gobernadora del estudio que esa organización y Kilómetro Cero realizaron, que evidencia –al menos– 266 feminicidios en la isla entre 2014 y 2018, con una subestimación en las cifras de la Policía de entre 10% y 27%. Según Ferrer, la respuesta del gobierno fue que el contenido del informe sería evaluado. A pesar del informe y estadísticas de sobre cuatro mil incidentes de violencia doméstica entre enero y agosto de este año, no hubo indicios en la reunión de que se declararía una emergencia.