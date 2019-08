El senador novorpogresista por San Juan, Miguel Romero, adelantó que votaría a favor de Pedro Pierluisi al cargo de Secretario de Estado y sucesor inmediato del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El Senado se apresta a llevar a votación el nombramiento hoy en algún momento a partir de las 3:00 p.m. como parte de la Sesión Extraordinaria citada por el exgobernador Ricardo Rosselló. Pierluisi no reconoce la facultad del Senado en evaluar su nombramiento a Secretario de Estado al argumentar que ya juramentó como gobernador tras su nombramiento a Secretario de Estado ser avalado por la Cámara de Representantes el viernes.

La Constitución de Puerto Rico sostiene que ese cargo tiene que ser confirmado por los dos cuerpos legislativos.

En entrevista con El Nuevo Día, Romero indicó que habló personalmente con Pierluisi el sábado. Este medio supo que el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo, ha estado activo llamando legisladores para favorecer el nombramiento de Pierluisi.

"Votaré a favor", dijo Romero. "Entiendo que debe continuar el proceso (de confirmación) ", agregó al sostener que coincide con la postura del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en el sentido de que Pierluisi no ha sido confirmado en propiedad al cargo de Secretario de Estado por los dos cuerpos legislativos.

¿Tiene los votos en el caucus?

"Desconozco .Tiene el mío", respondió.

Romero indicó que no "hablaron del tema", en alusión a si le había exhortado a Pierluisi que participara en la vista publica que había sido pautada para hoy. Romero reconoció, no obstante, que la conversación que sostuvo con Pierluisi ocurrió antes de que anunciara de que no acudiría a la vista, ya cancelada.