El secretario de Salud, Lorenzo González, anticipó hoy que las medidas del toque queda podrían extenderse hasta los últimos días de mayo o a principio de junio.

El funcionario señaló que actualmente la isla y Estados Unidos atraviesan por el periodo pico de contagios del coronavirus COVID-19, por lo que alguna flexibilización a las medidas de distanciamiento tardarían hasta dentro de un mes adicional.

"Nuestro toque de queda va a ser estratificado o modificado y deberíamos pensar que cuando vamos a ver un poco de más flexibilidad va a ser a finales de mayo y principios de junio", sostuvo González en entrevista con Radio Isla 1320.

Agregó que "cuando me he sentado con la gobernadora, le he dicho que muy probablemente va haber modificación del toque de queda progresivamente con cierta modificación a favor de la población, para que se puedan hacer cosas adicionales".

De acuerdo con el secretario, sus comentarios surgen luego de observar los datos de Estados Unidos y Puerto Rico en relación al comportamiento del virus.

No obstante, el titular de Salud advirtió que, aunque se modifique el toque de queda, continuará el uso de mascarillas, distanciamiento personal y el énfasis en el lavado de manos.