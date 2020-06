Líderes de organizaciones magisteriales urgieron al Departamento de Educación a reconsiderar su determinación de ubicar de 25 a 30 estudiantes por salón el próximo año escolar, lo cual no permitiría que exista la distancia mínima entre individuos para reducir los contagios con COVID-19.

La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, y la presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Únete), Liza Fournier, denunciaron que esta directriz ha tenido el efecto de que se declaren cientos de maestros como “recursos disponibles” o excedentes, pues de primera instancia ya no serían necesarios en la escuela en la cual laboraron este año escolar.

“Estamos convocando este próximo viernes, 5 de junio, a las 3:30 p.m. frente a estas oficinas del secretario de Educación debido a la declaratoria de cientos de plazas excedentes de maestros por una carta circular de organización que declara que los grupos se van a confeccionar de 25 a 30 estudiantes por salón. En medio de la pandemia, en medio del sufrimiento del pueblo, cuando la Organización Mundial de la Salud, el CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) recomiendan distanciamiento de al menos seis pies, que los grupos deben ser reducidos, el Departamento de Educación decide hacer lo contrario”, expresó Martínez.

El Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública (Fadep), que agrupa a varias organizaciones magisteriales, ha propuesto que la cantidad de estudiantes por salón el próximo año escolar sea de 10 a 12. Un proyecto legislativo de la autoría del senador Axel “Chino” Roque establecería el tope de alumnos a 15.

Hace unas dos semanas que docentes han denunciado que han sido clasificados como “recursos disponibles” en sus escuelas, lo que implica que podrían ser reubicados en otros planteles de surgir la necesidad.

Las instrucciones de la agencia a los directores sobre cómo se organizarán las escuelas el próximo año escolar están contenidas en una carta circular emitida en septiembre pasado, documento que no ha sido enmendado ante la incertidumbre que existe en Educación sobre cómo podrán operar las escuelas a partir de agosto, indicó Fournier.

“El Departamento de Educación está que no sabe lo que va a hacer, ellos van con el día a día dependiendo de lo que diga la gobernadora. Tienen plan A, plan B y plan C, pero el magisterio no funciona así. El magisterio necesita organizarse”, expresó la presidenta de Únete.

Fournier argumentó que aún si las clases continúan a distancia el próximo semestre, no es adecuado atender más de 25 estudiantes, particularmente si se tiene en cuenta que aún se desconoce si todos los alumnos contarán con tablets o computadoras portátiles, así como conexión confiable a internet.