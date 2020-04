¡Volvió a la vida! Así se siente desde ayer la joven Jillianzka Otero Rodríguez, paciente hospitalizada por coronavirus en la unidad de intensivo en el Hospital Universitario en Centro Médico, luego de recibir la noticia de que venció la enfermedad.

La joven de 30 años, quien permanece hospitalizada desde el pasado 20 de marzo, confesó que pensó que nunca se recuperaría de la enfermedad, ya que su pensamiento iba destinado a la muerte, ante la gravedad de su estado de salud en los últimos 15 días.

“Pensé que me iba a morir. Pensaba que en cada amanecer iba a morir. No tenía aire, me faltaba el oxígeno, la tos, la fiebre constante no mermaba. Estuve todo el tiempo con oxígeno hasta ayer que me lo quitaron para fortalecerme los pulmones. Soy asmática y eso agravó mi salud”, reveló hoy la joven en entrevista con El Nuevo Día, a través de Facetime desde su habitación en aislamiento en el hospital.

La residente de Vega Baja recibió la grata noticia de que es la primera paciente en recuperase de COVID-19 en el Hospital Universitario, luego que las pruebas arrojaron resultados negativos. El equipo médico a cargo de su tratamiento son los doctores Camile González y Manuel Hernández, residentes de Medicina Interna; la infectóloga Damyr Aponte y la internista Rosa Marrero, entre otros.

Algunos de estos profesionales de la salud fueron los que ayer le informaron sobre su recuperación, según se evidencia en el vídeo que la maestra de profesión -que hoy trabaja en la industria de maquillajes- difundió en sus redes sociales.

Luego de 14 dias en intensivo batallando contra #covid-19 hoy me dan la gran noticia q le gané la guerra al Coronavirus!!! Primera persona en Centro Médico que gana la batalla???????????? Ahora a donar mi sangre para ayudar a los que continúan en la batalla! Posted by Jillianzka Otero Rodriguez on Thursday, April 2, 2020

Hasta el momento, en Puerto Rico se han reportado 378 casos positivos de coronavirus y 15 fatalidades.

Otero Rodríguez es la segunda paciente que da a conocer su recuperación, luego de Frank Eller, un turista de 87 años que estuvo recluido en un hospital en Mayagüez con COVID-19 y quien se encuentra en su residencia en California.

Sobre el tratamiento médico administrado, la paciente indicó que fue el mismo que se utiliza para tratar la enfermedad de malaria.

“Me dieron un tratamiento que es utilizado con los pacientes con malaria que es lo que se ha utilizado en Italia, China y otros países para el coronavirus, según me informaron. Los doctores usaron este tratamiento experimental conmigo. Lo demás fueron medicamentos para tratar el asma. Lo que ahora me toca es fortalecer los pulmones y no depender de oxígeno. Soy la primera paciente que logra vencer el COVID-19 en el hospital”, aseguró la joven que aún tiene dificultad respiratoria y tos seca.

Previo a su contagio, su asma estaba controlada, contó.

La joven entiende que se contagió en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Es empleada del aeropuerto, ya que es maquillista de una línea de belleza en el aeropuerto. Los primeros síntomas los experimentó el 15 de marzo y se hizo la prueba ese mismo día en Centro Médico. Estuvo aislada en la institución hospitalaria hasta que el día que llegó el resultado positivo a coronavirus y la trasladaron a la unidad de Intensivo del Hospital Universitario.

Otero Rodríguez reconoció que el equipo de enfermería y médicos han sido extraordinarios y que gracias a ellos y a su familia hoy ella puede contar su historia.

La joven entiende que la enfermedad más allá de atacar los pulmones destruye la parte emocional de los pacientes, ya que la incertidumbre de ser un virus novel, la alta incidencia de muertes y la rapidez de su propagación hace que los pacientes contagiados vivan con miedo.