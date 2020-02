En un cambio de último momento, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, decidió que no se llevará a votación hoy el Código Civil.

Esta mañana el portavoz de la mayoría de dicho cuerpo, Carmelo Ríos, indicó que ese era el plan, pero poco antes de las 8:00 a.m. se comunicó con El Nuevo Día para indicar que el documento se aprobará la semana que viene.

“Se le va a dar tiempo suficiente a los legisladores”, dijo Ríos a El Nuevo Día.

De hecho, la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas, que dirige el mismo Rivera Schatz convocó a una reunión ejecutiva hoy para discutir el documento.

Este diario supo que la negociación entre los cuerpos legislativos consiste en que el Senado aprobará la versión que más se asemeje al proyecto del Código Civil avalada el año pasado en la Cámara de Representantes y, a cambio, la Cámara Baja dará paso -con la menor cantidad de ajustes posibles- al Código Electoral, un proyecto del presidente senatorial.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, insistió en que la versión a convertirse en ley del Código Civil sería la versión del cuerpo legislativo que dirige.

Hoy el Senado publicó en su página de internet un segundo entirillado del Código Civil. En el primero, publicado en noviembre, se reflejaban múltiples cambios al proyecto aprobado en la Cámara, pero en la nueva versión, que tiene fecha del 30 de enero, el Senado restituye cierto lenguaje impulsado en la Cámara como el referente al concebido, pero no nacido.

Con el nuevo cambio del Senado, se le reconocerían derechos al concebido, pero no nacido. Expertos en derechos reproductivos han señalado que este lenguaje choca contra la jurisprudencia federal del caso Roe vs. Wade, que reconoce el derecho del aborto.

“Si se aprueba no cambia Roe vs. Wade”, sostuvo Ríos.

Cuando este medio preguntó si el lenguaje en torno al no nacido que busca introducir el Senado no choca con Roe vs. Wade, Ríos reconoció que el cuerpo legislativo no puede “cambiar por legislación estatal algo que es federal”.

“Hoy, en el Código Civil se reconoce el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer, no entre parejas del mismo sexo. Eso es hoy, pero no invalida que el Tribunal Federal reconozca los matrimonios entre personas del mismo sexo”, dijo.

¿Entonces por qué reconocerle derechos al no nacido si choca con legislación federal?, insistió este periódico.

“De la manera en que se maneja el Código Civil… (la enmienda del Senado) tiene un carácter religioso. Que nadie se equivoque”, contestó el portavoz de la mayoría.

Ríos dijo que este lenguaje sale de un caso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó atender en diciembre. La controversia se produjo en el estado de Kentucky ya que clínicas de aborto reclamaban que era inconstitucional una ley que le requiere a los médicos presentarle a la mujer una prueba de ultrasonido al feto antes de que se completara un aborto. El estado de Kentucky reclamó que la ley solo tiene el fin de mantener informada a la mujer que busca realizarse un aborto.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, la representante penepé María Milagros Charbonier, opinó que esa determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos, “está reconociendo que hay una vida, está reconociendo el nasciturus”.

“Está diciendo que ahí hay algo que usted quiere que se le enseñe a la madre, es una vida”, sostuvo.