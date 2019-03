El Servicio Nacional de Meteorología informó hoy que se espera menos cantidad de lluvia en comparación con el día de ayer, pero parchos de humedad sobre la zona continuarán provocando aguaceros pasajeros a través de la isla, mientras los vientos permanecen fuertes.

Según la meteoróloga Lee Ann Inglés, la humedad arrastrada por los vientos del este -de entre 15 a 20 millas por hora- provocará lluvias de leves a moderadas durante horas de la mañana mayormente para la zona norte y este.

Ya para la tarde, los aguaceros podrían moverse más al centro y noroeste de la isla. Se espera que la precipitación vaya disminuyendo gradualmente.

Mientras tanto, la alta presión que sigue desarrollándose sobre Puerto Rico, conjunto a una marejada del norte, mantiene condiciones marítimas peligrosas en el océano Atlántico, por lo que permanece vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas.

A high risk of rip currents for northern and eastern beaches of Puerto Rico, and Culebrita beach. There is high risk of rip currents for the beaches of Saint Johns and Saint Thomas today. pic.twitter.com/gRKxykyLVA — NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 28, 2019

Un riesgo alto de corrientes marinas sigue en efecto para las playas del norte y Culebra. El oleaje en el Atlántico estará entre 5 a 7 pies y para el mar Caribe, entre 4 y 6 pies.

Las temperaturas se mantendrán alrededor de los medios 80 grados Fahrenheit, y medios altos 70 grados F para zonas más altas. El índice de calor para la zona metro estará en los 84 grados F.

Ajustes en Guajataca

De otro lado, a casi una semana del inicio del plan de racionamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el embalse de Guajataca permanece bajo el nivel de ajustes operacionales, con una lectura de 188.14 metros, según el informe de monitoreo diario de la agencia. Esto representa una diferencia de .03 metros, en comparación con la lectura de ayer, miércoles.

Guajataca es el embalse utilizado para suplir agua potable a casi todas las poblaciones del noroeste de la isla y para el sistema de riego, indica la AAA. Para que el embalse alcance el nivel de observación, deberá llegar a una altura de 190 metros, mientras que necesitaría 194 metros para llegar a su nivel óptimo.

Según el SNM, los modelos preliminares pronostican un leve aumento en la precipitación cerca de la zona del embalse para el próximo sábado, pero no se espera que sea lo suficientemente significativa para aumentar el nivel.