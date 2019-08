El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz reclamó este domingo al gobierno que atienda los problemas relacionados al pago a especialistas de Educación Especial que ponen en peligro ese servicio a un día de iniciar el nuevo año escolar.

Ortiz, a través de un comunicado, denunció que en la actualidad hay corporaciones contratadas bajo el Departamento de Educación que mantienen a sus empleados sin cobrar por hasta cuatro meses, lo que sin duda afecta la calidad del servicio que pueden proveer a los niños.

"Hago un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez para que intervenga en esta situación. Tengo información de especialistas que no reciben su compensación desde marzo y que alegan represalias de parte de estas compañías si hacen algún reclamo. También conozco alegaciones de corporaciones que alegan no recibir pagos de parte del Departamento de Educación", subrayó el legislador.

"A un día del inicio de clases, esta situación pone en riesgo el vital servicio educativo de miles de niños y jóvenes en Puerto Rico. El Gobierno tiene que terminar con esta práctica y garantizar este servicio esencial", indicó Ortiz.

Solicitó además la cancelación o no renovación de contratos para cualquier corporación que reciba el pago por estos servicios de parte del Departamento de Educación, pero no cumpla con el pago a sus empleados y una investigación sobre el desempeño de estas corporaciones en el programa de educación especial.

"Ninguna corporación que reciba el pago de fondos públicos, pero no cumpla con pagarle a sus empleados, incluidos los especialistas que ofrecen el servicio por el cual paga el Gobierno, debe tener contrato. El Departamento de Educación tiene que cancelar el contrato o no renovar el mismo si alguna corporación retiene ese dinero y no le paga a quienes le ofrecen el servicio todos los días a nuestros niños", dijo.