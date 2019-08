El gobernador juramentado Pedro Pierluisi no aceptó hacer públicos para el escrutinio de la ciudadanía los documentos que en principio le pidió el Senado cuando inició su proceso de confirmación como secretario de Estado.

La negativa de Pierluisi surgió hoy, martes, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, luego de que periodistas cuestionaran al gobernador juramentado si estaría dispuesto a publicar los documentos en una rueda de prensa esta tarde en La Fortaleza.

"Todo lo que me exija la ley que yo publique, lo voy a hacer", afirmó, al tiempo que dijo que entregar la documentación al Senado sería ya académico, porque no hay un proceso activo para evaluar un nombramiento suyo.

Sobre sus estados financieros indicó, además, que aunque los hubiera sometido al Senado, estos serían "confidenciales". No obstante, dijo que sí publicaría sus planillas radicadas.

No obstante, indicó que que no tendría reparos en presentar sus planillas contributivas, aunque no aclaró cuando.

De acuerdo a Pierluisi, la razón por la que no entregó los documentos a la Cámara alta fue en principio por el factor del tiempo.

“Nos dimos a al tarea de buscar esa información", dijo, añadiendo que no fue posible recopilarlo todo el mismo día jueves, 1 de agosto, cuando el Senado hizo los requerimientos.

"Vinimos a tener toda la documentación prácticamente ya al final de la tarde el viernes”, manifestó. Para ese momento, Pierluisi juramentó como gobernador amparado en la Ley 7-2005, un proceso bajo escrutinio del Tribunal Supremo.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz sostuvo ayer que la Cámara alta no había recibido ninguno de los documentos que fueron requeridos a Pierluisi.

“Al de doy hoy (ayer), en este momento, el licenciado Pedro Pierluisi no ha sometido un solo documento, conforme a lo que establece el reglamento de la Comisión de Nombramiento para que cada senador y cada senadora pueda evaluar con detenimiento un nominado”, manifestó Rivera Schatz dirigiéndose a los senadores en el Pleno.

El líder senatorial explicó que la Comisión de nombramientos requirió información relacionada, por ejemplo, a sus finanzas, pero no se habían entregado. Ese incumplimiento, argumentó Rivera Schatrz, imposibilita que Pierluisi fuera confirmado como secretario de Estado, si se hubiera llevado a cabo esa votación.

“Si él no trae los papeles, él o quien sea, no lo podemos confirmar. Cómo ustedes votarían por un nominado que no saben de sus finanzas, que no conocen sus circunstancias”, planteó.

“Aquí en este Senado tienen que cumplir con todo el rigor que se le impone a cada nominado y cada nominada -particularmente cuando la designación de un secretario de Estado es dentro del escenario donde precisamente podría convertirse en el gobernador-, con más rigor debía examinarse con detenimiento cada detalle, cada dato sobre las circunstancias del licenciado Pedro Pierluisi”, argumentó el líder senatorial.